Komt er ook een CUPRA Tarraco?

Dat kan toch niet anders, toch?

Het was een behoorlijke verrassing, de nieuwe Seat Tarraco. Wellicht dat we afgestompt worden door zoveel crossover-overkill dat je last krijgt van het Stockholm-syndroom. Persoonlijk vond ik de SEAT Tarraco niet eens zo’n heel verkeerde auto. Ten eerste de naam: Tarraco! Dat lijkt op Urraco en die auto kennen we allemaal als een coole Lamborghini. Ook het design is best aardig gelukt, eigenlijk. Het is soms lastig om de Tigiuan, Allspace, Kodiaq, Karoq en Ateca uit elkaar te houden. Zo op de persfoto’s gaat het nog wel, maar het moment dat iedereen een zilvergrijze 1.6 TDI gaat leasen en de A2 onveilig maakt, is het verschil gewoonweg te klein.

Kortom, de Tarraco lijkt een stap in de goede richting te gaan. Dan rest de vraag: blieven we hier een extra snelle versie van? De Ateca is de eerste auto van dit ‘nieuwe’ merk en het zou vrij logisch zijn als er meerdere gaan volgen. Een opvolger van de Leon CUPRA (R) lijkt vrij logisch, maar het duurt nog wel even voordat die er is. Een Mii CUPRA zal wel nooit gaan gebeuren, maar zou wel cool zijn. Neen, het is waarschijnlijk de nieuwe Tarraco die óók als CUPRA zou kunnen komen.

Althans, dat is de volstrekt willekeurige aanname die wij doen naar aanleiding van onderstaande foto. Het ligt overigens wel in de lijn der verwachting. De Tarraco is immers boven de Ateca gepositioneerd. Dit soort sub-merken moeten wel geld kunnen genereren en dat lukt vaak beter met duurdere auto’s. De onvolprezen X-Tomi (zou hij echt zo heten?) maakte een knappe render. Eerlijk is eerlijk, het ziet er best aardig uit, eigenlijk. Natuurlijk wordt er kwistig gestrooid met bronzen badges en andere details. Qua motor zou een 2.0 TSI met flink wat vermogen prima kunnen, een vijfcilinder zou episch zijn. Zoals @Wouter al aangaf in deze video: als je dan toch aan de SUV moet van je vrouw, dan zijn er nog leuke opties.