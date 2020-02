Nederlandse prijs nieuwe Mercedes GLA bekendgemaakt

Eind vorig jaar onthulde Mercedes de tweede generatie GLA. Nu zijn de eerste prijzen bekend van de Duitse crossover.

De GLA komt in een later stadium als glasharde AMG op de markt in zowel 35- als 45 vorm. Zover is het nog niet. Eerst moeten we het doen met de reguliere varianten. In eerste instantie komt het model met een aantal benzine- en vier dieselmotoren op de markt.

In alle gevallen gaat het om een automaat. De GLA met een handgeschakelde versnellingsbak krijgen is er niet bij. Instapper is de Mercedes GLA 200 met een 163 pk sterke viercilinder. Deze variant accelereert in 8,7 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 210 km/u. De prijs ligt op 49.267 euro.

Daarna volgt, als we het over de benzinemotoren hebben, de GLA 250. Deze is goed voor 224 pk en gaat in 6,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 240 km/u. De 250 is er vanaf 52.637 euro.

De diesels dan. Het begint met GLA 200d. 150 pk schoon aan de haak en een koppel van 320 Nm. 0-100 km/u doet de diesel in 8,6 seconden met een topsnelheid van 208 km/u. Het prijskaartje ligt op 53.954 euro. Deze variant met 4MATIC kost 58.404 euro.

Meer pit heb je in vorm van de GLA 220d. De dieselmotor is goed voor 190 pk en 400 Nm koppel. De crossover sprint in deze vorm in 7,4 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 217 km/u. Het kostenplaatje begint met 60.200 euro. Met 4MATIC is deze GLA 220d nog een stuk duurder: maar liefst 64.815 euro.

Concurrentie

De voornaamste concurrenten van de nieuwe Mercedes GLA zijn de Audi Q3 en BMW X1. Beide crossovers zijn er ook met een aantal diesel- en benzinemotoren te krijgen.

De X1 is er vanaf 44.670 euro. Ruim 8 mille goedkoper dan de voordeligste GLA, maar dan heb je ook wat anders. De goedkoopste X1 heeft een driecilinder en slechts 140 pk.

De instap-Audi Q3 beschikt wel over vier cilinders. Het gaat hier om de 35 TFSI met 150 pk. Deze is er vanaf 48.370 euro. De GLA is het krachtigst van dit stel als instapper, maar ook meteen de duurste.