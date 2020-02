Vernieuwde Honda Accord nu iets dikker

Waarom rijden we niet wat meer in dit soort auto’s? De nieuwe Honda Accord wordt er overduidelijk wat dikker van.

Het is zo’n gekke gewaarwording dat er geen nieuwe Honda Accord meer is. Op verjaardagen krijgen we vaak de vraag: “Wat moet ik kopen?” Nee, geen Alfa Romeo 159. Niet iedereen wenst een intieme relatie met de locale werkplaatschef. Vaak als men zoekt naar een betrouwbare, prettig rijdende en hoogwaardige auto, is de Honda Accord een uitstekende kandidaat.

AB Advies nominaties

Dat is overigens ook wel te zien aan het aantal Autoblog advies nominaties, waarbij de Accord al 10 keer aangeraden is. De ‘legendarische’ Alfa Romeo 159 slechts 7 keer. Als er animo voor is, kunnen een keer een overzichtje maken met de populairste AB Advies auto’s. De kans dat de Accord zal blijven scoren, wordt kleiner, want Honda is al een tijdje gestopt met het leveren van de D-segmenter in Nederland.

Japanse Accord

‘Onze’ Accord was altijd een licht aangepaste Japanse Accord, die in de VS werd verkocht als Acura TSX. Jazeker, de Honda Accord is eigenlijk heel erg premium. Er is nu een vernieuwde Honda Accord. Destijds is ‘ie onder de radar gebleven, maar er zijn nu allerlei verfraaiingen leverbaar, waardoor de Accord wat dikker smoelt. Over Japanse Accords gesproken, de Japanners kunnen pas sinds kort de nieuwe Accord bestellen, terwijl deze al een paar jaar in de VS rondrijdt.

Modulo

Qua extra onderdelen is het een beetje hetzelfde als met de S2000 van gisteren. Honda levert via Modulo een hoop onderdelen om Honda’s middenklasser dikker te maken. Mocht je de grill niet fraai vinden, is er goed nieuws: want Modulo levert andere grilles met minder chroomwerk.

Sportiever

De opzetstukken voor de voorbumper en de sideskirts geven de Accord een sportiever voorkomen. Niet dat Honda’s middenklasser het nodig had, maar het maakt het geheel mooi af. Andere details zijn de donkere logo’s en de Modulo-badge. Tevens zijn er nieuwe velgen leverbaar in 18″ of 19″ qua diameter. Om het geheel af te maken is er een heuse spoiler.

Uitstapverlichting

In het interieur zien we nauwelijks wijzigingen. Denk aan lampjes voor het interieur of uitstapverlichting in de deuren. Ja, inderdaad, dat de typenaam geprojecteerd staat op de grond. Handig in het donker als het net geregend heeft. Andere toevoegingen voor de vernieuwde Honda Accord in het interieur zijn de vloermatten en wasbare opbergvakken voor de kofferbak.

Hybride

De Japanse Honda Accord is er met één aandrijflijn. Het is een zogenaamde e:HEV, een heuse hybride dus. De verbrandingsmotor is een 2.0 i-VTEC met een vermogen van 145 pk. Den wordt bijgestaan door een 184 pk sterke elektromotor. Kortom, een aandrijflijn die best goed zou kunnen scoren in Nederland. Honda krijgt binnenkort weer een ‘echte’ Nederlandse importeur, hopelijk kunnen ze de nieuwe Accord weer op de bestellijsten vermelden. Dan hebben wij weer een auto die we kunnen aanraden voor het Autoblog Advies.