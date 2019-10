EV van Harley Davidson tijdelijk uit productie

De elektrische motorfiets, een nieuwe markt, kent nog wat kinderziektes.

Harley Davidson is zo’n naam die geen uitleg nodig heeft. Al decennialang voorziet dit Amerikaanse merk de wereld van authentieke motorfietsen ‘volgens traditioneel recept’. Daarom is het ietwat verrassend dat er nu ook een moderne elektrische Harley te koop is. De LiveWire werd vorig jaar onthuld en is sinds september dit jaar te verkrijgen. Elektrische motorfietsen zijn er nog niet zo veel en dat maakt van de LW een pionier.

Natuurlijk is het mooi dat je je naam kunt zetten op het eerste product in een belangrijke nieuwe markt. Toch gaat zoiets hier en daar gepaard met wat kinderziektes. Zo heeft Harley Davidson op het laatste moment, tijdens de productie van de huidige exemplaren, een ‘afwijking gevonden in de kwaliteitscontrole’. Het zou gaan om een klein probleem bij het opladen. Het is niet gevaarlijk om plaats te nemen of te rijden op de LiveWire, maar toch staakt het merk de productie tijdelijk om de controles grondiger door te voeren en na het hervatten van de productie een perfect product af te leveren. Daarom gaat het alleen om een productiestaking, niet om een terugroepactie van mensen die de LiveWire al hebben gekocht. Wel wordt afgeraden om de motor thuis op te laden.

Zoals we al zeiden, ook voor Harley is het nieuw, de elektrische motorfiets. Even in het algemeen over de LiveWire: het is dus een volledig elektrische motorfiets met het accupakket waar bij een normale fiets de motor zou zitten. De accu is voorbereid op snelladen en met een volle batterij kom je rond de 160 km ver. De motor zet 78 kW (105 pk) op de weg. In combinatie met een leeggewicht van 249 kg sprint de Harley van nul naar honderd in drie seconden. Je kunt hem nu bestellen voor 34.000 euro, maar reken erop dat er momenteel wat vertraging zit in de levering van de LiveWire. Wanneer de productie hervat wordt, is niet bekend. (via Wall Street Journal)