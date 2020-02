Cupra introduceert twee nieuwe race Leons

De nieuwe race Cupra Leons staan klaar om over de internationale circuits te racen.

Racing improves the breed. Voor auto’s geldt dit wel vaak. Zeker als het moet gaan om de prettiger en sportiever rijdende auto’s. Raceafdelingen die zich bezig gaan houden met straatauto’s, levert vaak erg leuke resultaten op. Net als bij zijn voorgangers gaat er ook weer geracet worden met de race Cupra Leon.

Cupra Leon racers

Ze hebben het maar druk bij Cupra. Zo konden wij zojuist de Cupra Leon laten zien. Dat was een auto voor de openbare weg. Nu is het tijd voor de raceauto’s. Jazeker. Meervoud. Cupra onthult vandaag namelijk twee verschillende raceauto’s. Beide zijn gebased op de Leon, maar het contrast kan bijna niet groter zijn.

e-Racer

We beginnen met de meest extreme versie, de Cupra e-Racer. Het is de eerst volledig elektrische toerwagen. het is niet alleen een concept, er gaat nog dit jaar mee geracet worden door Mattias Ekströn Jordi Gené. Dat doen ze in het Pure ETCR-kampioenschap.

680 pk!

De cijfers van de elektrische racer zijn om van te smullen. De Cupra e-Racer is namelijk voorzien van niet één, niet twee, niet drie maar vier motoren! Deze leveren gezamenlijk 680 pk aan vermogen. De maximale trekkracht is zo mogelijk nog indrukwekkender: 960 Nm staat er vanaf 0 toeren paraat. Uiteraard is de Cupra e-Racer voorzien van vierwielaandrijving: elke motor drijft een wiel aan. De motoren worden gevoed door een accupakket van 65 kWh.

Leon TCR

Dan de andere race Cupra Leon, de Leon Competición. De auto is de opvolger van de Seat Leon TCR. De Cupra Leon Competición is in vergelijking met die auto aërodynamischer dan voorheen. Handig voor de aspirant-Coronel: de Leon Competición is nu een stuk robuuster dan voorheen.

340 pk

De Cupra Leon Competición is voorzien van een 2.0 TSI motor. Bij 6.800 toeren levert het blok 340 pk. Qua trekkracht hoef je je ook geen zorgen te maken: volgens Cupra staat erbij een groot gedeelte van de toeren 410 Nm beschikbaar. Alle krachten worden via een sequentiële bak overgebracht op de voorwielen. In ideale omstandigheden haalt de Competición in 4,5 seconden 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 260 km/u.

Klantenauto

De Cupra Leon Competición is een zogenaamde klantenracer. Cupra bouwt de raceauto’s, maar ze gaan er niet zelf mee racen. Privé-teams kunnen aankloppen bij Cupra en dan zelf de auto inschrijven voor een groot aantal verschillende raceklasses.

Ook deze twee Leons zul je kunnen aanschouwen op de Salon van Genève 2020.