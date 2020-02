Honda komt met updates voor legendarische S2000

De updates voor de S2000 maken de roadster van Honda stuk moderner.

De Honda S2000 is een bijzondere auto. In tien jaar tijd keek bijna niemand er naar om. Toen werd de auto uit productie gehaald en nu schreeuwen we allemaal: “Zo worden ze niet meer gemaakt!” Maar mocht je een S2000 hebben en wat updates wensen, maar niet te veel willen tunen en tornen aan de ‘OEM’-heid van de auto: goed nieuws!

20th Anniversary Pack

Want Honda heeft een serie accessoires ontwikkeld voor het S2000 20th Anniversary Pack. De legendarische roadster is nu al tien jaar uit productie, maar je kan de S2000 nog altijd voorzien van updates met dit feestpakket.

Voorbumper

Dan horen wij u denken: “Wat zit er in dat pakket? We beginnen even met het meest in het oog springende detail, namelijk de voorbumper. Of het een vooruitgang is, moet je zelf negatief beoordelen, maar het valt in elk geval op. Even opletten: de S2000 wordt er ietsje langer van, mocht ‘ie in een heel krappe garage staan.

Ducktail

Dan zijn er twee updates voor de Honda S2000 die een comeback maken. De eerste is de achterspoiler. Deze zogenaamde ‘ducktail’ was voorheen leverbaar op de S2000 als accessoire en maakt een welkome comeback. Zeker op exemplaren tot 2003 is het geen overbodige luxe, op hogere snelheid kan de kont van de S2000 heel erg licht worden.

‘Strake’

Een ander origineel onderdeel dat weer opnieuw leverbaar is, is de zogende ‘strake’. Het is een soort korte sideskirt die alleen vlak voor het achterwiel gemonteerd is. Gek genoeg heeft het wel effect, optisch wordt de auto er iets breder van. Maar echt nodig heeft de S2000 het niet. Wel handig is de cover voor de softtop.

Interieur

Ook in het interieur wordt de S2000 een stuk moderner. Het eerste wat ons direct opvalt is het navigatiescherm. Van origine had de S2000 dat namelijk niet. De enige vorm van infotainment (naast de motor) was de, eh, radio. Die zat verborgen achter een aluminium klepje waarop stond ‘S2000’. Voor dat klepje is nu een vervanger gevonden! Jazeker er staat nu ‘S2000 – 20th Anniversary’ op geprint. Net als op de gloednieuwe mattenset. Netjes.

500 sets

Als laatste update heeft Honda het onderstel aangepakt. Er is een nieuwe schroefset leverbaar. De adaptieve demping is in te stellen in vijf verschillende gradaties. Na al dit goede nieuws hebben we ook een paar minder prettige mededelingen. Van de schroefset worden maar 500 sets gebouwd. Daarna wordt de productie gestopt.

Japan

Alle andere onderdelen kunnen besteld worden vanaf juni 2020 tot juni 2021. Daarna gaan alle onderdelen uit productie. Maar daar stopt het niet, want vooralsnog worden de onderdelen alleen verkocht in Japan, of Europa en de VS aan de beurt komen is nog onbekend. Het sportonderstel, het aluminium klepje voor de audio en de voorbumper zijn alleen leverbaar voor de S2000 van 2003 tot 2009. Alle andere onderdelen kunnen op beide types worden geleverd.