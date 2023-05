Urus Performante sneller op circuit dan Cayman GTS 4.0

De nieuwe Lamborghini Urus Performante staat ook op het circuit zijn mannetje.

Al die rappe SUV’s tegenwoordig. Je hebt er natuurlijk niks aan. Nou ja, heel snel van A naar B. Brengt me terug bij punt één. In Nederland heb je daar niks aan met onze maximumsnelheden op de snelwegen. Toch zijn ze meer capabel dan je allicht zou denken. De Lamborghini Urus Performante is bijvoorbeeld ook op het circuit best een indrukwekkende machine.

Daar kwamen ze bij Sport Auto achter toen ze de Italiaanse super SUV over het circuit jaagden. Het gaat hier om een hot lap op Hockenheim-GP. Het Duitse automagazine voert vaker tests uit op dit circuit, waardoor je mooi tijden kunt vergelijken met andere auto’s. Want hoe scoort de Lamborghini Urus Performante eigenlijk? Nou, helemaal niet onaardig om eerlijk te zijn!

Het gevaarte op viermaal Pirelli P Zero Trofeo R’s wist een rondje in 1:55,8 minuten te rijden. Ter vergelijking, dat is net zo snel als een Jaguar F-Type R (2022). Zelfs sneller dan een Porsche 718 Cayman GTS 4.0 (1:56,9), Aston Martin Vantage Roadster (1:55,9) en een Audi RS5 Coupe (1:58,4). Een Porsche Cayenne Turbo GT, zijn technische evenknie, deed het kunstje iets sneller in 1:55,1 minuten. Dat is zelfs sneller dan een Porsche 911 Carrera T (992) met 1:55,7.

De Lamborghini Urus Performante is tot op heden de snelste variant. De Italiaanse autofabrikant introduceerde het model met de facelift van de SUV. Met 666 duvelse pk’s en een gewichtsbesparing van 47 kg zet de Performante puike prestaties neer. In slechts 3,3 seconden accelereert deze Urus naar 100 km/u vanuit stilstand. 200 km/u staat in 11,5 seconden op de klok en de topsnelheid ligt op 306 km/u.

Naast al deze ‘rechtdoor performance’ valt de Lamborghini Urus Performante ook niet tegen op het circuit. Toch goed om te weten.