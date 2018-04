Custom Ford Mach 40 heeft een verrassing achter de stoelen

Hint: het maakt vrij veel geluid.

Af en toe rennen er bepaalde onverklaarbare vragen door je hoofd, die er simpelweg niet uit komen totdat je er het antwoord op hebt gevonden. Dit is ongetwijfeld een situatie die herkenbaar moet klinken voor Terry Lipscomb, een gepensioneerd ingenieur die besloot uit te zoeken wat er zou gebeuren wanneer een Mustang Mach 1 en een eerste generatie Ford GT de liefde bedrijven.

In tegenstelling tot het laten paren van, bijvoorbeeld, twee verschillende hondenrassen, had Lipscomb de uitkomst volledig in eigen hand. Het is om deze reden dat de Amerikaan zijn partners voor het project nauwkeurig uitzocht. Lipscomb nam de ontwerper Mike Miernik, Eckert’s Rod & Custom (ERC) en Hardison Metal Shaping (HMS) in de arm om zijn plan gedurende een periode van drie jaar uit te werken.

De Mach 40, zoals hij toepasselijk gedoopt werd, is voorzien van een geheel eigen behuizing die op fraaie wijze door ERC en HMS gecreƫerd werd, nadat Miernik de bolide eerder opdroomde en op papier plaatste. Ondanks dat de Mach 40 enkele centimeters hoger is dan de originele GT40, is hij met zijn 109 cm nog altijd een bijzonder laag apparaat.

De verrassing achter de stoelen is een aangename. Aangezien het puristische er al lang en breed af is, dankzij het unieke ontwerp, wordt de authentieke 5,8-liter V8 uit de Mach 1 evengoed de deur gewezen. In plaats daarvan komt er een iets kleinere 5,4-liter V8, oorspronkelijk uit de Ford GT, in terecht. De supercharged achtcilinder, hier actief als middenmotor, blijft echter niet onaangetast. Nee, de gretige V8 krijgt om en nabij de 850 pk. Om het nog even gekker te maken beschikt hij over flex-fuel techniek, waardoor hij eveneens op ethanol kan rijden.

Goed, helemaal nieuw is de unieke Mach 40 niet. Het project bestaat alweer enkele jaren, maar viel recentelijk wederom in de schijnwerpers. Hiervoor mogen we Kazunori Yamauchi bedanken. De bedenker van Gran Turismo voegde de wagen laatst toe aan GT Sport, middels een smakelijke update.

Nog een bizarre mix van oud en nieuw zien? Klik HIER voor een soortgelijk project.