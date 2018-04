Audi S1 RX quattro is een kanon op zand en asfalt

En in de lucht.

Topsport is veelal een balans tussen vermaak en uitmuntende kwaliteiten. Binnen de autosport zijn de verhoudingen nog al eens de weg kwijt, getuige de onvrede rondom het tekort aan inhaalacties in de Formule 1. Aan de andere kant van het spectrum valt er dan weer niets te klagen over een gebrek aan amusement. Integendeel, als er iets is dat het Wereldkampioenschap Rallycross niet is, is het saai.

Desondanks zoekt ook het WRX-kampioenschap het tegenwoordig in een ietwat aerodynamisch ontwikkelde hoek. Dit blijkt wel uit de nieuwe Audi S1 EKS RX quattro, die in vrijwel ieder opzicht een geëvolueerde en verbeterde versie is van zijn voorganger.

Audi Sport windt geen doekjes om de ontwikkelingen die de afdeling heeft gemaakt voor wat betreft de prestaties van de compacte Duitser. De wagen is voorzien van allerlei innovatieve designconcepten die regelrecht overgenomen zijn van Audi’s LMP1- en DTM-auto’s. Met name het vleugelwerk is geïnspireerd door de bolides uit de genoemde series. De nieuwe spoilers zijn overigens een vernuftig staaltje ontwerp, daar ze zorgen voor meer neerwaartse druk, maar de aerodynamische drag juist verminderen. Met wat aangepast plaatwerk wordt de koeling verder verbeterd.

De trend van downsizen is in dit geval niet in zijn nadeel. Sterker nog, wat er tegenwoordig uit een klein blok gepeuterd kan worden is ronduit lachwekkend. De nieuwe Audi S1 EKS RX (niet te verwarren met de Concept) beschikt over een geblazen 2-liter viercilinder die ruim 580 pk en 900 Nm koppel produceert. Dat laatste figuur zuig ik even uit mijn duim, maar het is niet onaannemelijk, aangezien de vorige uitvoering al 850 Nm produceerde. Audi zelf spreekt van “meer dan 700 Nm”, maar dat zegt verder weinig. Volgt de Audi S1 RX de blauwdruk van zijn concurrenten, dan schiet de wagen in een kleine 2 seconden naar de 100 km/u.

Naast DTM-legende Mattias Ekström zal Andreas Bakkerud, die hiervoor uitkwam voor Ford, de tweede Audi S1 besturen.