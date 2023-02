Audi’s worden vriendelijker en minder agressief

Audi’s worden vriendelijk in de toekomst. Net als vroeger dus.

Het is grappig om te zien hoe een merk kan veranderen. Audi was in de jaren ’60 en ’70 een soort Duitse Saab. Tikkeltje eigenwijs, beetje degelijk en zo spannend als een wollen onderbroek die tot de enkels gaat. In de jaren ’80 veranderde dat met de Audi ur-quattro. Althans, dat was de bedoeling.

Audi steeg wel ietsje in aanzien, maar naast de quattro was het vrij belegen allemaal. In de jaren ’90 was Audi Koning Understatement en na de milleniumwisseling koos het merk voor een grote gapende grille (de Single Frame Grille) en een extrovertere designtaal. Extrovert tegen het aggressieve aan. De Audi RS6 is daar het ultieme voorbeeld van.

Audi’s worden vriendelijker dan dit, dus.

Audi’s worden vriendelijker

Maar dat gaat volgens Marc Lichte niet meer lang duren. Dat meldt hij aan het Britse Top Gear. Marc Licht is de designbaas van Audi. volgens hem gaat Audi het agressieve design afzwakken en meer op zoek naar een vriendelijke uitstraling. Volgens hem is de Activesphere concept een voorbode van de nieuwe designtaal van het merk uit Ingolstadt.

Dit is de Audi Activesphere, een voorbode voor het nieuwe design van Audi.

De nieuwe taal zal een stuk ‘zachter en vriendelijker’ zijn dan voorheen. Een opmerkelijke reden is de oorlog in Oekraïne.

Een van de redenen is dat er niet ver hier vandaan (in Oekraïne) een oorlog gaande is, die op iedereen van invloed is. Ik hou niet van deze agressieve styling, eerlijk gezegd. Er zijn zoveel meer mogelijkheden. Daarom richten ontwerpers zich over het algemeen niet op agressieve ontwerpen. Althans, dat is mijn interpretatie Marc Lichte, ziet een verband tussen Audi’s design en een oorlog.

Dankzij EV’s meer vrijheid

Nog een voordeel en een kans voor Audi is dat ze de designtaal aan kunnen passen terwijl er compleet nieuwe technologie gebruikt wordt. Voor Audi biedt dit grote kans, want nu hoeven ze geen enorme motoren voor de vooras te plaatsen. Dit betekent minder grote overhangen en dus fraaiere proprties. Inderdaad, net als de nieuwe lichting Mazda’s met achterwielaandrijving, bijvoorbeeld.

De laatste Audi met verbrandingsmotor introduceren de Duitsers in 2025, over twee jaar dus. Daarna zullen alle auto’s die erbij komen geheel elektrisch zijn. In 2033 stopt Audi in zijn geheel met het produceren van auto’s met verbrandingsmotor*.

*er bestaat een mogelijkheid voor Audi om na 2033 in bepaalde delen van China nog een auto plofmotor te verkopen.

