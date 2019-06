YouTube-babe kan niet wachten op Tesla pickup

Dus gaat ze zelf aan de slag.

Wen er maar aan: binnenkort gaat Tesla ook de markt der pickups veroveren. Volledig elektrisch gaan zij voortborduren op het succes van de Ford F-150. Tesla’s productie mag dan wel lekker in de lift zitten, het zal niet voor een jaar of drie zijn dat de pickup daadwerkelijk voor je deur staat. Voor sommigen duurt dat wachten veel te lang. YouTuber en klusser Simone Giertz bijvoorbeeld. De Zweedse bezit een Model 3, maar wil graag de pickup. En geduld lijkt ze ook niet te hebben.

Aan het ene aspect, klusser, heeft Giertz zelf wat. Door te gaan zagen in haar Model 3 bouwt ze zelf een pickup. En warempel: het is haar nog gelukt ook. Haar Model 3 heeft nu daadwerkelijk een laadbak en geen achterbank meer. Het andere aspect, YouTuber, komt ons weer goed uit, want dan kunnen we zien hoe de vrouwelijke Willie Wortel het heeft gedaan.

Wat wel knap is aan de creatie is dat alleen een stuk van het dak is afgezaagd. De achterkant, waar de laadvloer nu ligt, heeft nog de originele Tesla-achterlichten, spatborden en zelfs de originele achterklep. Bij een nadere inspectie kunnen we zien dat voor de achterruit, de afsluiting tussen de laadvloer en het bestuurdersgedeelte, een nieuw stuk plaatwerk geplaatst is. Om een kleine kritische noot toe te voegen: de afwerking is niet geweldig. Dat wordt waarschijnlijk nog wel aangepakt, want ook een dakhemel ontbreekt momenteel. Toch lijkt de buitenkant redelijk af.

Om het af te maken krijgt de ‘Truckla’ (zoals het project heet) een hele bullbar-constructie met rally-lampen mee, dit om het stoere van de pickup te benadrukken en het project iets extremer eruit te laten zien dan de standaard Model 3. Daarover gesproken: Musk is van plan om van de echte Tesla Truck een bijzonder apparaat te maken. We zijn benieuwd wat de knettergekke CEO nou weer uit zijn hoge hoed tovert.