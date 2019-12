Cybertruck veel te onveilig voor Europa

Niet alleen ons netvlies zal ons een hoop ellende besparen.

Als Tesla één ding goed doet, is het wel auto’s bouwen een hype om hun auto’s creëren. Daar moeten we ze kudo’s voor geven. Zeker nu Youtube volstaat met video’s van apostelen die zeggen hoe briljant Elon Musk wel niet is met de infantiel vormgegeven Cybertruck. Het is in principe de zoveelste Tesla: een geweldige elektromotor, veel range en een interieur en design dat nog niet af is. Oh, en net als alle andere grensverleggende Tesla’s (Semi, Roadster, Model Y) is ‘ie nog lang niet in productie.

Het is gewoon de zoveelste concept car van het merk, zoals zo veel merken een concept hebben. Dat is helemaal niet erg, maar mag zeker even benoemd worden. Overigens is de reden van het design niet esthetisch, maar financieel interessant. Net als de Dacia Logan is de Cybertruck Concept zo eenvoudig mogelijk vormgegeven. Dat is gewoon het goedkoopst. Voor de Amerikaanse markt in elk geval, want verwacht deze auto niet zo snel in Europa. Dat vertelt Stefan Teller (TÜV) aan het Duitse Automobilwoche. De Tesla Cybertruck Concept is namelijk veel te onveilig.

Zoals bekend is de Cybertruck Concept opgebouwd uit stijve platen die nauwelijks vervormen. Heel erg cool natuurlijk, maar niet alleen levensgevaarlijk voor voetgangers, maar ook de inzittenden. Omdat er niets vervormd, wordt de botsenergie niet opgenomen in de neus van de auto. De chauffeur en passagiers zullen het daardoor extra zwaar te verduren krijgen. Lekker bezig, jongens. Door deze bouwconstructie zal de definitieve versie van de Cybertruck Concept níet in Europa kunnen worden verkocht.

In Amerika vallen pickups onder de vrachtwagens. De eisen waaraan deze auto’s aldaar moeten voldoen zijn eigenlijk lachwekkend. De traditionele pickups brengen je terug in de tijd met excessieve uitstoot en Tesla brengt je terug in de tijd met ouderwetse veiligheidsvoorzieningen. Dat is opmerkelijk, want de personenwagens van Tesla scoren uitstekend op het gebied van actieve en passieve veiligheid. Uiteraard duurt het 3 jaar voor de Cybertruck op de markt komt en zullen er de nodige veranderingen plaatsvinden waardoor we over drie jaar kunnen stellen dat dit niets meer of minder was dan wat alle andere merken ook doen: een concept car aan het publiek tonen. Bij Tesla lenen ze er alleen 100 dollar bij onder de noemer ‘aanbetaling.’

Met dank aan Hans voor de tip!