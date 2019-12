Seat verklapt uiterlijk van ID.3-killer

Geheel 'per ongeluk', waarschijnlijk.

Volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor de elektrische auto. Sterker nog, het wordt een belangrijk jaar voor de consument die normaliter een normale auto kocht met verbrandingsmotor.

Natuurlijk de gemiddelde Teslarijder van nu is al gewend om te laden, ze hebben nog een paal thuis staan in de tijd dat ze een Outlander PHEV of Golf GTE op de zaak reden. Maar voor de particuliere rijder is een elektrische auto ook interessant. De aanschafprijs ligt een stuk hoger, maar de gebruikskosten liggen véél lager. Ook zal de afschrijving meevallen waardoor je aan de streep niet eens zo veel meer geld kwijt bent.

Alle hoop is dus gevestigd op auto’s als de vernieuwde Zoe en Volkswagen ID.3. Die laatste kenmerkten we nog als ‘futuristisch’ op de IAA, maar de eerste toen de auto werd gespot in Rotterdam viel het wat tegen. Keurige auto hoor, maar in het zwart met kleine wielen mist het model wat schwung. Gelukkig is er goed nieuws voor de visueel ingestelden onder ons: de Seat-variant laat niet meer lang op zich wachten.

Op de Salon van Genève stond de Seat El Born Concept en die nam Seat ook mee naar de IAA in Frankfurt. Ondanks dat het een concept is, zijn de overeenkomsten met de ID.3 overduidelijk. Een groot verschil is dat de El Born wel een stuk vlotter oogt. Dat het niet meer lang gaat duren, heeft te maken met het feit dat Seat de productieversie van de auto ‘per ongeluk’ in een video heeft getoond.

Nu kan het zijn dat het filmpje jullie ontgaan is. Het is een promotiefilmpje in het Spaans met Zweedse ondertiteling, waarin verteld wordt wat Seat de komende periode van plan is. Daarin is er rond 0:46 de nieuwe Seat El-Born te zien. We zien een alsnog een fraaiere auto dan de ID.3, zij het nu met een productierijp front.

De Seat El-Born Concept heeft een accupakket van 62 kWh en een elektromotor goed voor 204 pk, precies evenveel pk’s als de eerste zescilinder in de Seat Leon Cupra 4. De prestaties zijn bijna hetzelfde: de El-Born gaat in 7,5 seconden naar de honderd (Leon Cupra 4: 7,3 seconde) en heeft een identieke actieradius van 420 km. De El Born staat gepland voor 2020.