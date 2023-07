Czinger 21C V Max heeft 100 pk meer (maar is ie mooi?)

Wat de topsnelheid is van de Czinger 21C V Max is, geen idee. Maar de standaardversie loopt al 431 km/u.

Het is dit weekend Goodwood Festival of Speed. Dat betekent een hele hoop bijzondere auto’s. In dit geval hebben we de Czinger 21C V Max voor je. Mocht je Czinger niet kennen is dat geen schande, het is namelijk (nog) niet echt een grote naam op het gebied van Supercars. Vergeet niet dat Koenigsegg en Pagani ooit ook supercarbouwers waren waarvan we geen idee hadden wat er ging gebeuren.

In dit geval is de Czinger 21 CV oranje gespoten, of zoals de kleur noemen: ‘Golden State of Mind’. De tint is een hoedtik naar de bloem van Californië, de klaproos. Die is ook rood-oranje van kleur.

Het exterieur van de auto is geïnspireerd op de SR-71 Blackbird. Dat is een vliegtuig met nog minder zitruimte dan de Airbus van Ryanair. De auto is een tweezitter, maar je zit achter elkaar in plaats van naast elkaar.

Czinger 21C V Max

In technisch opzicht is het een heel erg progressieve auto. De verbrandingsmotor is namelijk erg klein en doet met zijn 2,88 liter Group B-esque aan. Deze V8 is door Czinger ontwikkeld en wordt ook door hen gebouwd. Impressive! Ook indrukwekkend is het systeemvermogen: 1.350 pk!

Prestaties vermeldt de Amerikaanse autobouwer dan weer niet. Maar deze versie moet sneller zijn dan de standaard 21C. Die gaat in 1,9 seconden naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van 431 km/u. Van 0-340 km/u sprinten is binnen een halve minuut achter de rug.

Is ‘ie mooi?

Naast het oranjerode exterieur heeft de auto ook een bijzonder interieur. Dat is namelijk legergroen! Een heel erg bijzonder combinatie en zeker niet standaard. Naast legergroen leder is er ook grijs wol, dat moet lijken op koolstofvezel. Het geheel wordt met oranjerode stiksels afgemaakt tot één fraai geheel.

Over fraai gesproken, is de auto fraai? Bwoah. Lastig. In deze kleur lijkt het een beetje op een goudvis die aan het eten is. En we snappen vleugeldeuren, maar dit ziet er maf uit. Wellicht is het een fraaiere auto in het ‘vleesch’, dus wil je ‘m zien, ga dan snel naar Goodwood!