Ford honcho zet handtassen in de fik, wordt gearresteerd

Deze Ford honcho ging los op een paar handtassen. Hij is daarvoor gearresteerd.

De wereld wordt steeds gekker en gekker. Social Media influencers doen net alsof ze stranden opruimen om vervolgens de rommel buiten beeld lekker te laten slingeren. Criminelen mogen zonder borgsom te betalen weer de straat op in Los Angeles. Rapper 50 Cent ontpopt zich als de voice of reason die aan de kaak stelt dat dat toch wel een beetje gek is. We leven in een post truth wereld, waar alleen beeldvorming er nog toe doet en concepten als realiteit en waarheid al lang hebben afgedaan.

Geen wonder dus dat sommige mensen een beetje doordraaien. Zo ook de baas van Ford Next. Dit is een global venture studio van Ford die ideeën moet ontwikkelen om vorm te geven aan ‘de volgende 120 jaar Ford’. Onder ander autonoom rijden valt eronder. Franck Dominique Louis-Victor, wiens ouders niet konden kiezen welke Franse naam ze hun jonge spruit zouden geven en dus maar alle namen hebben uitgekozen, staat aan het roer van deze toko.

Echter heeft de beste man ook een privéleven en dat gaat kennelijk niet van een leien dakje. De Oakland County Police in Michigan bericht dat de beste man vorige week zaterdag is aangehouden, omdat hij twee handtassen in de hens trachtte te steken. Tevens zou er een bedreiging hebben plaatsgevonden met een wapen tegen zijn partner.

De handtassen van Louis Vuitton Louis-Victor waren bij elkaar naar verluidt enkele duizenden Dollars waard. Waarom de Fransman deze wilde barbecuen, is niet bekend. Ford wil daar uiteraard ook niks over zeggen:

We are aware of what has been reported in the press, but it would be inappropriate to comment on personal matters Ford, maakt een geen statement-statement

Louis-Victor werkte voorheen voor Renault, waar hij vice president van New media and services innovation was. Met zijn huidige acties, gaat hij nu ironisch genoeg wel harder viraal dan ooit tevoren. Maar we betwijfelen of dat de bedoeling kan zijn geweest. Ach ja, misschien ook wel, wie weet dezer dagen. Omdat geen Californië, heeft Franck Dominique wel een borsom opgelegd gekregen van 25.000 Dollar. Waarvan akte.