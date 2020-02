Officieel: Czinger 21C hybride Hypercar met 1.250 pk

Jazeker, de van de firma Czinger is officieel bloedsnel en dit is hun nieuwe hypercar.

Het was al een tijdje bekend dat Czinger de 21C hypercar ging introduceren. Een nieuwe hypercar die de gevestigde orde op zijn kop moet zetten. Net als die andere nieuwe fabrikanten die hypercars lanceren op dit moment.

Californië

Czinger is een klein bedrijf uit Californië, gespecialiseerd in snelle auto’s. Niet te verwarren met Singer, een klein bedrijf uit Californië, gespecialiseerd in snelle auto’s. Met name omdat je de namen exact het zelfde uitspreekt. Wel zien hun producten er totáál anders uit. Geen Porsches, maar hypercars.

2,88 V8

De Cinzger C21 is niet geheel elektrisch, maar een zogenaamde plug-in hybride. De verbrandingsmotor is een piepkleine V8 van 2,88 liter. Deze is voorzien van een flatplane krukas. De V8 is voorzien van twee turbo’s, waarmee we ergens moeten denken aan de Ferrari 288 GTO. Een groot verschil is het maximaal aantal toeren: de motor van de Czinger hypercar kan 11.000 toeren draaien!

1.250 pk

De motor is gekoppeld aan een sequentiële transmissie met zeven verzetten. Maar zoals gezegd is de V8 niet de enige motor. Aan de voorkant zitten nog twee motoren. In dit geval twee elektromotoren motoren. Gezamenlijk leveren ze 1.250 pk. Bijzonder: het accupakket bestaat niet uit lithium-ion accu’s, maar lithium-titanaat. Dit moet ervoor zorgen dat laden sneller moet gaan.

Plug-in

Veel hypercars zijn tegenwoordig geheel elektrisch. Dat is natuurlijk waanzinnig gaaf, want qua vermogen en koppel lijken de mogelijkheden eindeloos. Een nadeel is echter het enorm hoge gewicht. De hybride Czinger 21C is bijzonder licht voor een PHEV: 1.250 kilogram om precies te zijn. De oplettende lezer zal het opvallen dat elke pk slechts 1 kg hoeft mee te zeulen.

Bizarre prestaties

Dat heeft zijn uitwerking op de prestaties. Je zou denken dat de 21C bloedsnel moet zijn en dat klopt helemaal. Het apparaat knalt namelijk in 1.9 seconden naar de 100 km/u. De kwartmijl is afgelegd in 8,1 seconden. De 0-300 km/u sprint is wellicht relevanter voor dit soort auto’s: 15 seconden. Ook voor de 0-340 km/u sprint geeft Czinger een tijd op: 29 seconden. De topsnelheid is bizar hoog met 431 km/u.

Trackday

Mocht dat niet voldoende zijn, introduceert Czinger meteen even een circuitversie. Deze versie is uitstekend geschikt voor trackdays. Aangezien er met deze auto ook foto’s zijn gemaakt op de openbare weg, gaan we er gemakshalve van uit dat ‘ie ook straatlegaa is. Hierbij zijn er nog wat kilootjes afgeschaafd, waardoor het totaal uitkomt op 1.218 kilogram. Het meest indrukwekkende aan de circuitversie is de downforce. Dit monster genereert 790 kg aan neerwaartse kracht bij 250 km/u. Dit heeft wel zijn uitwerking op de topsnelheid, die bij de circuitversie veel minder hoog is. Maximaal is 380 km/u mogelijk. De straatversie produceert slechts 250 kg bij 250 km/u.

Zoals vermeld zal de Czinger 12C zijn debuut maken op de Salon van Genève 2020. Er worden slechts 80 stuks van gebouwd.