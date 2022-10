Polestar 3: meer dan 500 pk voor 90k

Polestar heeft officieel het doek getrokken van de 3. Het is een behoorlijk ding geworden.

Zo vaak als je de Polestar 2 ziet rijden, zo zeldzaam zal de Polestar 3 worden. Tenminste, het is een feit dat de nieuwste elektrische telg uit Zweden niet voor iedereen bereikbaar zal zijn. Zeker met de door de jaren heen strengere bijtelling. De 3 is volgens het merk de eerste SUV die ze maken. De Polestar 2 zien ze zelf vooral als een liftback.

De nieuwe Polestar 3 komt in eerste instantie in twee uitvoeringen op de markt. De focus ligt op achterwielaandrijving. Je hebt de Long range Dual Motor en de Long range Dual Motor met Performance pack. Ongetwijfeld volgen er op termijn voordeligere varianten, maar dit is waar je het voorlopig mee moet doen. De specificaties zijn op papier in elk geval lekker.

Als je een caravan hebt zit je met de Polestar 3 goed. De elektrische auto heeft een trekgewicht van 2.200 kg. Dat is dik voor elkaar en zie je niet heel vaak bij EV’s. Je kunt het ongeveer vergelijken met een Tesla Model X.

Performance (pack)

De Long range Dual Motor levert 489 pk en 840 Nm koppel. De SUV sprint in 5 tellen naar de honderd en heeft een topsnelheid van 210 km/u. Kies je voor het Performance pack dan krijg je 517 pk en 900 Nm koppel. De topsnelheid blijft hetzelfde, maar met 4,7 sec naar 100 km/u gaat het allemaal net een paar tienden sneller.

Het Performance pack geeft je naast extra pk’s onder andere een aangepaste chassis afstelling, Swedish gold ventieldopjes, 22-inch multispaaks velgen en Pirelli P-Zero banden.

Interieur

Net als de nieuwste Volvo- en Polestar-modellen is ook bij de Polestar 3 sprake van een Google integratie. Het systeem is te bedienen op een groot 14,5-inch centraal display. Via over-the-air updates (OTA) kan de software op afstand van updates worden voorzien.

Bereik en snelladen

De Zweden beleven een belangrijk debuut. De Polestar 3 is de eerste auto van het merk die op twee continenten wordt geproduceerd. De SUV is gepositioneerd in het hogere segment. Dat zie je onder andere aan het grote accupakket van 111 kWh. Het voorlopige WLTP-bereik ligt op 610 kilometer. Aan de publieke lader kun je met een max van 11 kW opladen. DC snelladen gaat met een max van 250 kW. Prima!

Modellengamma

De Polestar 3 is een SUV en in 2023 volgt er ook een SUV Coupé die 4 gaat heten. Eigenlijk hetzelfde trucje wat je Volkswagen ziet doen met de ID.4 en later de ID5. In eerste instantie produceert Polestar de EV in Chengdu, China. Een jaar later gaat ook de productieband in Ridgeville in de Verenigde Staten van start.

Prijs en beschikbaarheid

De eerste leveringen staan gepland voor het vierde kwartaal van 2023. Een Nederlandse introductieprijs is al bekend. Het begint bij 89.900 euro. Het Performance pack heeft een meerprijs van 6.600 euro.

Vanaf vandaag is het mogelijk om een online bestelling te plaatsen voor de elektrische auto. Een Polestar 3 is verkrijgbaar vanaf 1.137 euro per maand via Mobility Service op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kies je voor het Performance pack dan komt de berekening uit op 1.233 euro per maand.