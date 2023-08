Leclerc langer bij Ferrari voor 185 miljoen, Sainz naar Audi

Twee Ferrari nieuwtjes voor de prijs van één. Er is zowel nieuws over Leclerc en Sainz.

Het is officieel tijd voor het silly season in de Formule 1. Hoewel het weer in Nederland niet veel weg heeft van klimaatverandering zomer, is het namelijk zomerpauze in de koningsklasse. Vier weken staat het circus stil, waarvan twee weken er verplicht ook vrijwel niks gedaan mag worden door de teams. Behalve natuurlijk nadenken over de toekomst en de coureurs die daar bijpassen.

Doordat de coureurs van de topteams min of meer vastliggen voor 2024, is er echter niet zoveel te bazelen zou je zeggen. Maar goed, als er voor volgend jaar niks verandert, dan kijken journalisten gewoon naar 2025 en daarna. Bij Ferrari bijvoorbeeld loopt na 2024 zowel de huidige deal van Leclerc als die van Sainz af. Vanuit verschillende hoeken komt nu nieuws over beiden. Zodoende hebben we de geruchten maar gebundeld in extra dubbelgebundelde speculaas. Te beginnen met…

Leclerc

De Monegask is al sinds zijn dagen in de opstapklassen de oogappel van Ferrari. Het stijgerende paard loodste Leclerc naar de F3 en daarna ook de F2 titel. Ook het zitje bij Sauber had LEC natuurlijk deels te danken aan Ferrari. Charles lijkt het goede paard te zijn geweest om op te wedden. In zijn eerste jaar bij het grote team, maakte hij direct korte metten met viervoudig kampioen Vettel. Het luidde een vroeg pensioen voor de Duitser in.

Onder de streep heeft Leclerc echter nog maar vijf keer gewonnen in de F1 (voor Ferrari). Een schril contrast met de 20 pole positions die hij behaalde. De meesten schrijven dat toe aan Ferrari. Maar de laatste tijd hoor je ook steeds vaker dat Leclerc ook niet vrijuit gaat. De man is zonder twijfel pijlsnel over één ronde. Maar hij heeft ook de neiging harder te willen dan zijn auto kan, wat leidt tot crashes. En strategisch is LEC ook niet sterk genoeg om zijn team te overrulen, wat soms broodnodig is.

Toch is Leclerc logischerwijs een gewilde man in de koningsklasse. Hij heeft laten zien dat hij kan winnen als de auto echt goed is. Dan kan hij iets meer dan Sainz, terwijl de Spanjaard juist goed is in het maximale halen uit een matige(re) auto. Uiteindelijk is het eerste echter vooral wat je wil als team met aspiraties om de titel te winnen.

Sportune bericht dan ook dat Leclerc heeft gesproken met Mercedes, Aston Martin, Alpine en Red Bull over een nieuwe deal. De gesprekken met Mercedes zouden het meest serieus zijn geworden. Naar verluidt ziet Toto Wolff de Monegask als de beste kandidaat om het op te nemen tegen Verstappen nadat Hamilton met pensioen gaat. Maar uiteindelijk zou Leclerc zijn krabbel hebben gezet onder een nieuwe deal met Ferrari.

Deze deal gaat dus in in 2026 en zou een ‘2+3’ betreffen. Dit wil zeggen dat de deal écht vastligt voor twee jaar en dat er dan opties zijn voor beide partijen om daarna nog drie jaar door te gaan. Als Leclerc de deal helemaal volbrengt tot en met 2030, zou hij van Ferrari 185 miljoen krijgen. Dat is dus 37 miljoen per jaar. Ietsje minder dan Max dus, maar nog steeds genoeg om een 911 ST te kopen. Als dat zou mag van Ferrari.

Sainz

En dan Sainz. Voor de Spanjaard gaat het kennelijk een andere kant op. We hebben Sainz al eerder in verband gebracht met Audi. Volgens het Australische Auto Action zou Sainz nu zelfs een voorcontract hebben getekent met de boksbeugel om daar vanaf 2025 aan de slag te gaan. Dat is opvallend, want het is dan nog een jaar wachten totdat Audi ook écht de F1 binnenstormt. Hoewel de boksbeugel zoals bekend Sauber overneemt, is de planning immers dat zij pas vanaf 2026 onder eigen naam aan de start staan.

Voor Carlos is een overgang naar Audi in zekere zin een beetje een no-brainer/vlucht vooruit. Hoewel de Spanjaard voor de zomerpauze opnieuw bijna eveneveel punten heeft gesprokkeld als zijn net wat hoger aangeschreven teammaat, is hij praktisch gezien de tweede man bij het team. Gedeeltelijk is dat misschien een keuze van Ferrari. Maar begin vorig jaar liet ook zien dat Sainz, als de auto de class of the field is, over het algemeen nét wat minder ruwe snelheid heeft dan Leclerc. Dat wil zeggen dat, mocht Ferrari nog een keer de beste auto bouwen -en dat voordeel langer houdt- normaal gesproken Leclerc kampioen zal worden en niet Sainz.

Bij Audi zou de Spanjaard daarentegen de onbetwiste nummer een zijn. Hij kent Andreas Seidl al vanuit zijn McLaren-dagen. Hij kent het bedrijf Audi al omdat vader Sainz er een jarenlange relatie mee heeft. De magie van Ferrari blijft er natuurlijk ook. Maar voor Sainz is dat een been there, done that. Hij heeft reeds gewonnen met team rood. De titel winnen met Ferrari is dus nog het enige wat hij zou kunnen nastreven. Maar goed, zoals we al hebben genoemd is dat niet erg realistisch naast Leclerc.

Anders gezegd: bij Ferrari moet Sainz hopen dat het team een blepper maakt én dat Leclerc tien keer uitvalt als hij kampioen wil worden. Na een overgang naar Audi, hoeft Sainz alleen te hopen dat Audi een blepper maakt. Hoe groot de kans is dat Ferrari of Audi de beste auto maakt in 2026, is a priori niet te kwantificeren. Tenslotte kan Audi Sainz natuurlijk ook betalen als een eerste man, wat altijd helpt.

Conclusie

Leclerc blijft bij Ferrari, Sainz gaat naar Audi. Eigenlijk heel logisch allemaal. U las het hier het eerst! Waarvan akte.