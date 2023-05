Daadwerkelijke range moet beter wil iedereen overstappen

De daadwerkelijke range van elektrische auto’s is nog altijd niet goed genoeg.

De elektrische auto heeft enorm veel voordelen ten opzichte van eentje met een verbrandingsmotor. En toch is het nog niet het geval dat iedereen elektrisch rijdt. Sterker nog, de meeste nieuwe auto’s hebben nog een verbrandingsmotor.

Ja, ook in Nederland, daar waar we behoorlijk vooraan (we zeggen bewust niet voorop) lopen als het gaat om het in de armen sluiten van de elektrische auto.

In andere delen van de wereld is men nog minder geneigd om over te stappen. Sterker nog, de interesse om elektrische te willen gaan rijden neemt af! Dat blijkt uit een onderzoek van S&P Global Mobility.

Daadwerkelijke range moet beter

Uiteraard heeft alles te maken met de accu, het grootste nadeel van een elektrische auto. En nee, het gaat er niet om het winnen van grondstoffen of de kinderen uit arme landen die ze in elkaar mogen schroeven. Nee, het gaat om de actieradius die je krijgt. Die is namelijk te klein voor mensen om over te stappen.

Bij S&P hebben ze niet alleen gekeken naar de fabrieksopgaven, maar de daadwerkelijke range die je kunt halen. Zo moest een Tesla Model 3 Performance AWD op een volle accu 599 km halen, maar haalde die in het echt slechts 499 km.

In principe hoeft dat geen probleem te zijn, want 499 km is alsnog een behoorlijke afstand. Het probleem is dat er niet veel laadplaatsen zijn en dat als je er eentje gevonden hebt, je een flinke tijd moet wachten voordat je weer door kan rijden.

Verkeerde soort EV

Volgens het onderzoek komt het ook door de gebruikers zelf dat de elektrische auto nog niet massaal met open armen wordt ontvangen. Volgens S&P zijn gebruikers van EV’s sowieso aan het rijden met de verkeerde auto.

Iedereen wil natuurlijk een gigantische SUV, dat er sowieso voor zorgt dat de range een issue is. Een kleinere, lichtere, lagere en meer aerodynamische auto is een veel beter uitgangspunt.

Als laatste conclusie trapt men uiteraard een open deur in. S&P stelt namelijk dat de grootste winst valt te behalen bij de accutechnologie. Als de energiedichtheid daarvan verbeterd kan worden en de elektromotoren efficiënter worden, wordt de elektrische auto ook voor de rest van de autokopers interessant.

Via: Carscoops