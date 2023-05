Stellantis meldt zich toch aan voor IAA 2023

Drie keer raden met hoeveel merken Stellantis acte de présence geeft op de IAA 2023.

Autobeurzen hebben het telkens zwaarder. De AutoRAI wordt al jaren niet meer gehouden. Ook Het Salon in Brussel lijkt dan nu ook tot het verleden te behoren. De autobeurzen in Bologna, Birmingham en Barcelona zijn er ook al een tijdje niet meer.

Nu was het zo dat veel autoshows natuurlijk al niet al te groot waren. Maar ook de grote publiekstrekkers worden met uitsterven bedreigd.

Stellantis naar de IAA 2023

De Salon van Parijs is een schim van wat het ooit was en de Salon van Genève is er al jaren niet geweest. De IAA in Frankfurt, toch het grootste Duitse autofeest, is er ook al niet meer. In plaats daarvan is er nu de IAA in München. En in plaats van een autoshow is het nu een mobiliteitsbeurs. Right…

Waar de IAA in Frankfurt enorm was, is de show in München kleinschaliger en verdeeld over diverse locaties. Tot nu toe is het niet echt een extreem succes. Zeker niet als je kijkt naar de merken die zich aanmelden. De deadline daarvoor is al een tijdje verstreken, maar Stellantis mocht zich alsnog aanmelden. Heel erg vriendelijk van de organisatie.

En met hoeveel automerken gaan ze dan?

Nu vraag je je af wélke merken zich allemaal hebben aangemeld. Er zijn namelijk weinig concerns met zo’n groot merkportfolio als Stellantis. Op dit moment zijn er 16 merken. Hoeveel denk je dat ze er meenemen? 10? 8? 12? Nee! Eentje! Ja, 1! Alleen Opel hebben ze ingeschreven. Er is een bescheiden stand aangevraagd om daar enkele elektrische auto’s te tonen.

Dat is bijzonder weinig uiteraard en helpt autobeurzen in het algemeen en de IAA Munchen niet echt. Stellantis heeft namelijk een enorm portefeuille met naast Opel ook Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Peugeot, RAM en Vauxhall.

