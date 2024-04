Nieuwe Audi Q8 is een veel goedkopere SQ8

Het gat tussen instapper en topmodel wordt kleiner met de komst van de Audi Q8 TFSI e, en die schurkt qua cijfers dichter tegen de SQ8 aan dan de 340 pk sterke instapper.

De keuze is reuze, behalve als je een Audi Q8 wil. De benzineversie dan, niet de inmiddels gelijknamige Audi Q8 e-tron. De grootste SUV van het merk is namelijk recent opgefrist en dat ging ten koste van bijna alle versies. Behalve dan de instapper met een 340 pk sterke V6 en de SQ8, die er gelijk 507 pk uit een V8 van maakt. Dat ga je ook merken qua prijs: de normale Q8, (nog) niet te bestellen, zal ergens net boven de ton uitkomen, terwijl de SQ8, die je al wel direct kan bestellen, met één of twee opties al boven de 200.000 euro komt. Daar zit een gat. En dat wordt nu opgevuld.

Audi Q8 TFSI e

En wel door een keiharde comeback van één van de modelversies die de pre-facelift Q8 al had. Namelijk de 60 TFSI e. Deze was er al voor de facelift en was eigenlijk vrij simpel de aandrijflijn die je kent van bijvoorbeeld de Volkswagen Touareg R PHEV of de Bentley Bentayga Hybrid. De benzinemotor is dan een 3.0 liter TFSI V6 die samen met een accupakket 462 pk realiseert. Verwacht zelfs in de beste omstandigheden maar 47 km elektrisch rijbereik. Dat kan eigenlijk niet meer in 2024, kijkend naar de PHEV’s met het meeste rijbereik.

Opgepept

Goed nieuws: naast zijn terugkeer heeft Audi de Q8 60 TFSI e ook nog eens herzien. Ten eerste qua vermogen en de aandrijflijn levert nu een niet misselijke 490 pk. Dat is maar 17 paardjes minder dan de volbloed SQ8 voor bijna de helft van het geld. En minus twee cilinders, maar dat worden wel hele dure cilinders op die manier. Sprinten gaat in 5 seconden van 0 naar 100, de topsnelheid is 240 km/u of 135 km/u op de elektromotor. En over die laatste gesproken: de batterij is nu 26 kWh groot in plaats van 17. Dus kom je ook nog eens volledig elektrisch 83 kilometer ver.

Verwarrend

Wel willen stekkeren in je Q8, maar geen zin in 490 pk? Goed nieuws: er is nu ook een Audi Q8 55 TFSI e. En dat slaat eigenlijk nergens op. Denk je ein-de-lijk de logica van Audi’s ‘nieuwe’ typenamen onder de knie te hebben, doen ze dit. De 55 TFSI is namelijk de 3.0 V6 met 340 pk zonder hybride. De 55 TFSI e is een instinker: dat is de viercilinder PHEV met 367 pk. Met die wetenschap weet je dus wat je kan verwachten in de Audi Q8 55 TFSI e: een viercilinder.

55 TFSI e

Nee hoor. Ook de Audi Q8 55 TFSI e heeft net als de 60 TFSI e een 3.0 liter grote V6. Oftewel: de badge 55 TFSI e betekent twee verschillende dingen, afhankelijk van of je hem op de A6/A8 of Q8 ziet. Verwarrend. Anyway, een mildere PHEV-versie dus, die erg lijkt op de heftige PHEV-versie. Of de vermogenswinst van die laatste zit in de elektromotor of de benzinemotor is overigens niet bekend. Wel dat de Audi Q8 55 TFSI e 394 pk heeft, van 0 naar 100 sprint in 5,7 seconden en dezelfde topsnelheden als de 60 heeft. Ook de actieradius is identiek. Ter overzicht:

Q8 55 TFSI e Q8 60 TFSI e Motor 3.0 liter Biturbo V6; 25,9 kWh accupakket 3.0 liter Biturbo V6; 25,9 kWh accupakket Vermogen / koppel 394 pk / 600 Nm 490 pk / 700 Nm Topsnelheid 240 km/u / 135 km/u (EV) 240 km/u / 135 km/u (EV) Sprinttijd 0-100 km/u in 5,7 sec. 0-100 km/u in 5,0 sec. Elektrisch rijbereik 83 km WLTP 83 km WLTP

eAWS

Nou is de kans aanwezig dat de Audi Q8 TFSI e bij lange na niet zo lekker op de weg ligt als de SQ8, en al helemaal niet als de wellicht nog aankomende RS Q8. Toch heeft Audi voor de Q8 met stekker een trucje bewaard dat wellicht het rijgedrag ietsje verbetert. Namelijk dat beide modellen standaard met vierwielbesturing en iets dat Audi ‘eAWS’ noemt komen. Dat laatste betekent elektromagnetische actieve rolstabilisatie. Garagisten opgelet: even uit je hoofd leren voor als deze kapot gaat op 10 jaar oude Q8’en.

En de prijs van al dat moois? 102.460 euro. Dan heb je de 55 TFSI e. Er zijn wel meerprijzen voor pakketten gedeeld, maar hoe veel de 60 TFSI e precies extra kost is niet bekend. Er vanuit gaande dat het niet een gigantische bak meer is, heb je dan toch SQ8-cijfers voor Q8-geld. En dat is mooi. Check vooral ook even wat Wouter vindt van de opgefriste Q8 middels de rijtest.