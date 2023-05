Daar is ‘ie dan: de Volkswagen Golf R 333

Zoals beloofd presenteert Volkswagen de superspeciale exclusieve gelimiteerde Golf R 333 Limited Edition.

Als je een Golf R koopt sla je zo’n 80 mille stuk op een auto, terwijl je dat er eigenlijk niet aan afziet. Het is een gave bak, daar niet van, maar je valt niet enorm op tussen alle andere Golfjes. Voor degenen die wat meer exclusiviteit willen uitstralen lanceert Volkswagen nu de Golf R 333 Limited Edition.

Deze auto komt niet als een donderslag bij heldere hemel, want Volkswagen had ‘m begin deze maand al aangekondigd. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze special edition 333 pk.

Dat is een hartstikke mooi cijfer, maar we moeten er meteen bij vermelden dat de reguliere Golf R óók 333 pk levert tegenwoordig. Deze Limited Edition is dus niet zo speciaal als je misschien denkt.

De lakkleur, Lime Yellow, is evenmin uniek, want die kun je ook gewoon op je huis-tuin-en-keuken-Golf krijgen. Het is wél uniek voor de Golf R, want die kun je normaalgesproken uitsluitend in zwart, zilver of blauw bestellen. Daarom is het verfrissend om eens een Golf R in een ander kleurtje te zien.

De Golf R 333 Limited Edition moet het verder hebben van zwarte striping op de zijkanten en een badge op het dashboard. Verder is het gewoon een dik aangeklede Golf R, met de Akrapovic-uitlaat en het R Performance-pakket. Dat laatste betekent dat de topsnelheid wordt verhoogd van 250 km/u naar 270 km/u.

De Golf R 333 Limited Edition wordt gebouwd in een oplage van 333 stuks. Of er daar ook een paar van richting Nederland komen is nog niet bekend. Mocht dat niet zo zijn, dan missen we er niet zo veel aan, als we heel eerlijk zijn. Behalve een leuk kleurtje dan.