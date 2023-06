Koop de gesmolten Porsche van Mo Ihattaren

Auto’s met een ‘celebrity status’ zijn vaak leuk, maar de Porsche van Mo Ihattaren is in deze staat minder leuk om te kopen.

We schrijven op Autoblog wel eens over dure bolides die een jammerlijk einde tegemoet gingen. Een leuke oorzaak-gevolgconstructie is dan wel eens dat de beschadigde auto dan bij een schadebedrijf opduikt. De één zijn schroot is de ander zijn brood, maar dan letterlijk. Ook als je denkt dat er echt niks waardevols meer in zit.

Brand

Wij dachten bijvoorbeeld niet nog een vervolg te kunnen schrijven op de uitgebrande Porsche van voetballer Mo Ihattaren. De Ajax-voetballer verloor zijn Porsche Panamera 4S aan pyromanen in Kanaleneiland eind vorig jaar. De brand trof de motorruimte van de Porsche en dan is het snel einde verhaal. De auto is geen karkas, maar starten en wegrijden kun je vergeten.

Porsche van Ihattaren staat te koop

Maar wat zien we nu: de Porsche Panamera van Mo Ihattaren staat te koop! Uiteraard niet in een hele fijne en vooral niet rijdbare staat, maar wie weet kan een handige Harry er nog wat van maken. Volgers van Tavarish of Mat Armstrong weten dat total loss eigenlijk niet bestaat, zo lang je maar genoeg vrije tijd en geld hebt.

Voor de aardig gesmolten Porsche Panamera van Ihattaren moet je wel echt handig zijn. De motor kan je dus afschrijven en eigenlijk alle plastics daar rondom ook. Dan mag je nog geheel nieuw plaatwerk van voren bestellen. Ook alles wat van glas is heeft het vuur niet overleefd, al lijken de ramen rondom ingeslagen te zijn.

Tevens lijkt de auto al een tijdje niet binnen gestaan te hebben en de natuur heeft zijn zegje gehad over de Porsche van Ihattaren. Ook mag je nog wat glasscherven wegwerken en een hoop persoonlijke items van de voetballer.

Wat dit geintje nog moet gaan kosten? Dat is niet bekend. Het gaat namelijk om een veiling. De auto kostte nieuw 177.010 euro, maar op zich zitten er -mits schoongemaakt- nog wel aardig wat bruikbare onderdelen op. Vergis je dus niet in wat voor prijzen er nog geboden worden voor dit zielige hoopje Porsche. De veiling kun je bekijken bij BCA.

Met dank aan Henry voor de tip!