Dacia Duster Pick-up is verrassend voordelig - Autoblog.nl

Dankzij de lage prijs van de Dacia Duster Pick-up is het mogelijk om ‘m geel te wrappen en te voorzien van een gele spoiler. Hopelijk.

Een van de auto’s die ondergetekende zou willen bezetten is de Skoda Felicia Fun. Die auto was een bijzonder geval. Skoda was het sobere budget-merk van Volkswagen, dat op zijn beurt een sober middenklasse merk was. De Felicia Fun was dan ook nog eens de bedrijfswagenversie.

Skoda Felicia Fun

Tijdens een vergadering waarbij de directie waarschijnlijk een fles absint per persoon heeft weggetikt, werd het voorstel van de Felicia Fun bedacht én goedgekeurd. Het resultaat: een kleine pickup met gele wielen, spoiler en dikke bumpers. Hoe leuk en obscuur is dat?

Good News!

Maar ja, vind ze maar eens. Wat dat betreft is er Good News! De Dacia Duster Pick-up is hier! Dacia moest even op het idee gebracht worden voor deze versie. Zo’n twee jaar geleden was het de Roemeense carrossier Romturingia die een Duster pickup bouwde. In 2014 deden ze dat overigens ook op basis van de eerste Duster.

Dacia Duster Pick-up

Maar nu heeft Dacia een eigen Duster pick-up, gebaseerd op de nieuwe Duster. De ontwikkeling heeft Dacia samen gedaan met Romturingia. Leuk voor de initiatiefnemer dat ze betrokken worden bij het uiteindelijke productiemodel.

Laadbak

Dan de afmetingen van de laadbak vaqn de Dacia Duster Pick-up, toch de piece de resistance van het apparaat. De lengte is 1,65 meter, dus Danny DeVito en Roel van Velzen kunnen er languit in liggen. Het volume is 1.000 liter en het maximale gewicht is 500 kg, toch meer dan het dubbele van de GMC Syclone, de coolste pick-up ooit gebouwd.

Aandrijflijn Dacia Duster Pick-up

Qua aandrijflijn is er gekozen voor de meest serieuze optie door Dacia. Een stampende viercilinder turbodiesel die maar liefst 115 pk weet te mobiliseren. De vorige zin is uiteraard een tikkeltje overdreven, maar met name het koppel van het torretje is lekker: 260 Nm van 2.000 toeren. Deze krachten worden in alle gevallen middels een handgeschakelde zesbak overgracht op alle vier de wielen.

Uitvoering Dacia Duster Pick-up

Qua uitvoering is er verder ook niet veel te kiezen. Je kan namelijk kiezen uit een scala van, eh, één kleur: Glacier White. Qua uitrusting zit het nodige en onnodige erop: Hill Start Assist, Hill Descent Control, 16 inch lichtmetalen jetsers en vier airbags.

De prijs is van de Dacia Duster Pick-up is 22.546 euro inclusief BTW. In Roemenië. Er zijn nog geen exportplannen. Maar als deze er komen, zorg dan meteen voor gele lak, gele wielen en een gele spoiler.