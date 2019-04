Renault verbetert zijn enorme pick-up nu al

Het ding is pas net in productie, toch?

Sommige auto’s komen wel bekend voor, maar je kan er geen beeld plaatsen. Denk aan de Volkswagen Taro en de Opel Campo. Ondanks het logo op de neus waren dat geen Duitsers, maar waren het beide Japanners met een Duitse badge. De Renault Alaskan past ook in dit rijtje. Ondanks dat er overduidelijk ‘Renault’ op staat inclusief enorm grote logo’s is het geen Renault.

De Alaskan is niets meer of minder dan een iets optisch gewijzigde Nissan Navara. Men heeft bijvoorbeeld niet de moeite genomen om de Alaskan een eigen interieur mee te geven, dat komt linea recta uit de Navara. Bij de Mercedes-benz X-Klasse, die ook op de Navara gebaseerd is, hebben ze tenminste nog de moeite gedaan om er wat van te maken. Alle drie de auto’s worden overigens in dezelfde fabriek in Barcelona gebouwd.

De auto is niet leverbaar in Nederland, maar al wel een paar jaar in andere Europese landen. Renault heeft de pickup voorzien van een paar upgrades om hem interessant te houden. Zo is het draagvermogen toegenomen. Afhankelijk van de uitvoering is deze met 127 tot 146 kg toegenomen, waardoor je nu 1.100 kilogram kunt laden.

De trekkracht is ongewijzigd, maar die was met 3.500 kilogram al goed. Het extra draagvermogen komt door modificaties aan de achterwielophanging. Deze is met zijn ‘vijf-link’-setup een stuk geavanceerder dan voorheen. Volgens Renault is de Alaskan nu een stuk comfortabeler. Ook krijgt de Alaskan remschijven op de achteras, in plaats van trommels.

De Alaskan is nu ook schoner dan ooit, dankzij SCR. Die afkorting staat voor ‘Selective Reduction System’ en moet ervoor zorgen dat er nog minder vieze bah het luchtruim uitgestoten worden. Ondanks dat de motoren schoner zijn, bleef het vermogen gelijk. Er is een 2.3 dCi met 160 pk of met 190 pk. De 160 pk variant heeft nu de beschikking over 425 Nm, een stijging van 22 Nm. Bij de 190 pk variant heb je nog altijd 450 Nm tot je beschikking.

Bij elkaar zijn het behoorlijk ingrijpende veranderingen. Normaliter zie je dit soort aanpassingen tijdens een facelift. Gek genoeg wordt deze niet doorgevoerd. Het uiterlijk bleef namelijk grotendeels onveranderd. Je kunt de Alaskan herkennen aan de nieuwe velgen. De 16″ velgen zijn niet meer leverbaar. Minimaal staat de Alaskan op 17″ velgen. 18″ is optioneel leverbaar.