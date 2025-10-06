Dacia verrast met de knotsgekke Hipster

Dacia is unaniem cool en met de Hipster heeft het zichzelf overtroffen.

Het uiterlijk zal niet iedereen aanstaan en misschien maakt dat deze auto nou juist zo gedurfd en stoer. Terwijl andere merken hun elektrische modellen steeds groter en zwaarder lijken te maken, komt Dacia met het tegenovergestelde in vorm van de Hipster. Het idee: klein, licht, slim en betaalbaar in een geinige verpakking.

Back to basics

Dacia stelt een terechte vraag: wat is nou eigenlijk echt nodig voor dagelijkse mobiliteit? De Hipster Concept is een autootje van slechts drie meter lang, 1,53 meter hoog en 1,55 meter breed. Toch biedt hij vier volwaardige zitplaatsen en een bagageruimte die varieert van 70 tot maar liefst 500 liter. Dat is knap in zo’n formaat.

Het concept is 20 procent lichter dan de Dacia Spring, momenteel Dacia’s goedkoopste EV. Het merk noemt geen concrete cijfers met betrekking tot de range, maar wijst erop dat de gemiddelde Franse automobilist minder dan 40 kilometer per dag rijdt. En dus zou je met twee keer laden in de week dit soort ritten moeten kunnen doen. Kortom, de range is echt beperkt dus.

Qua design is de Dacia Hipster lekker uitgesproken. Het is letterlijk een blok op wielen, zonder overhang voor of achter. De voorkant is strak en horizontaal, met smalle koplampen die een mix van serieuze en vriendelijke uitstraling geven. Aan de achterkant opent de klep in twee delen, en de achterlichten zitten slim achter het glas verwerkt. Het lijkt net een auto van LEGO of iets dergelijks.

Interieur

De Hipster heeft maar één carrosseriekleur en slechts drie gespoten delen. De rest is robuust kunststof. De portiergrepen zijn vervangen door een simpele trekband. In het interieur gaat de eenvoud verder.

De voorstoelen vormen een doorlopende bank en de verticale ruiten en steile voorruit moeten ervoor zorgen dat het niet zo claustrofobisch klein is aan boord. Er is geen infotainmentscherm, maar een smartphonehouder. Jouw telefoon fungeert als sleutel, navigatie en muzieksysteem via een draagbare Bluetooth-speaker.

De Dacia Hipster is nog een concept. Dus de vraag is in hoeverre dit zo op de markt komt. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Opel Rocks-e, is dit geen brommobiel. De Dacia moet een échte compacte volwaardige auto voorstellen. Nou, kom maar door.