Dafne Schippers gaat van Porsche naar Toyota

Waar Schippers zich voorheen in een Porsche Macan voortbewoog, krijgt ze nu de sleutels van een Toyota RAV4 Hybrid in handen gedrukt.

Schippers mag zich nu namelijk naast wereldkampioene en Olympisch medaillewinnares, ook ambassadeur van Toyota noemen. Deze samenwerking komt niet uit de lucht vallen, want de Japanse autogigant is de wereldwijde partner van de Olympische Spelen.

Qua cilinders blijft Schippers in ieder geval op hetzelfde niveau, want de RAV4 beschikt evenals de Macan over een viercilinder. In het geval van de RAV4 gaat het echter om een hybride aandrijflijn die goed is voor 222 pk. Aangezien de Macan over 252 pk beschikt moet de atlete qua vermogen wel wat inleveren.

Het nobele streven van Toyota is om de laagste emissiewaardes van een officieel Olympisch wagenpark te bereiken. Dit willen ze doen door een batterij aan emissievrije voertuigen in te zetten, zoals de e-Palette en de Mirai. Dit klinkt allemaal heel leuk, maar in de praktijk zie je deze auto’s amper rijden. Als je op dit moment een emissievrije Toyota wilt hebben is het lastig zoeken in de Nederlandse showrooms. Bovendien kun je nog amper waterstof tanken in Nederland. De RAV4 Hybrid is wel te vinden in de showroom, maar die heeft nog altijd een benzinemotor onder de kap.

Ondanks het feit dat het niet op alle vlakken een upgrade is te noemen ten opzichte van de Macan, zegt Schippers erg blij te zijn met de nieuwe samenwerking. Volgens haar delen zij en Toyota het streven naar verbetering en het doorzettingsvermogen. Helaas deelt de RAV4 het streven naar snelheid wat minder, want met een 0-100 tijd van 8,1 seconden is het niet de Dafne Schippers onder de auto’s te noemen.