Ford maakt je in de war met deze Mustang EV

Ford heeft op autobeurs SEMA met de Mustang Lithium een nieuwe elektrische auto laten zien.

Het idee is hetzelfde als de SLS AMG Electric Drive van 7 jaar geleden: men pakt een snelle straatauto met een flinke benzinemotor en maakt hier een pijlsnelle elektrische auto van. Dat is Ford goed gelukt; met ruim 900 pk en meer dan 1350 Nm aan koppel onder je rechtervoet heb je als je niet oplet binnen no-time een bekeuring aan je broek.

Het enige vreemde aan deze Mustang is dat ze blijkbaar zijn vergeten om de handmatige versnellingsbak uit de auto te halen. Dat betekent dat je bij deze elektrische auto zes voorwaartse versnellingen hebt om uit te kiezen. En dat is gek, één van de voordelen aan een elektrische auto is dat je juist áltijd maximale koppel en pk tot je beschikking hebt. Sommige EV’s – zoals de Porsche Taycan – willen wel eens twee versnellingen hebben, maar zes? Het handgeschakelde roept ook nog een vraag op, want hoe ga je om met de koppeling? Bij een kleine dot ‘gas’ schiet je zo vooruit, als je het zonder de versnellingspedaal probeert rem je juist weer, zo denken wij. Of is het net als het Saab Sensonic-systeem uit de jaren negentig, waar je een pook hebt maar geen koppelingspedaal en de computer voor je (ont)koppelt?

Het lijkt er overigens niet op dat we deze vraag snel kunnen beantwoorden. Ford zegt namelijk dat het om een prototype gaat. Het is dan ook de vraag of wij deze ooit aan een rijtest kunnen onderwerpen. Ford laat hiermee echter wel zien dat een elektrische Mustang qua pk niet hoeft onder te doen voor de benzinevariant.