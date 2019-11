Eet Brabus E63’s voor het ontbijt met ultieme powersedan

Zelfs Bottrops snelste is geen partij.

Hoe snel moet een auto zijn? Wie weleens in de huidige BMW M5 of Mercedes-AMG E63 heeft gereden, zal niet zo snel denken: was ‘ie maar wat sneller. Had ‘ie maar meer vermogen. Integendeel. Toch is er blijkbaar markt voor snellere uitvoeringen. De fabrikant verkoopt zelfs maar al te graag ‘Competition’, ‘S’ of ‘Plus’ modellen met nóg meer power onder de kap.

Als dat nog niet voldoende is, zijn er altijd tuners die nog wat meer vermogen weten te extraheren uit de motoren. Neem de Brabus E63 in ‘800’-specificatie. Dan ben je onderweg in zo ongeveer het snelste wat er op sedan-gebied te verkrijgen. Maar je bent niet het snelste. Dat is namelijk deze Charger van SpeedKopre. In principe is het een combinatie van een Charger Persuit (politie specificatie) waarin ze een motor uit de Hellcat hebben gelegd.

De enorme supercharger is verwijderd ten faveure van niet één, maar twee turbocompressors. De cilinderkap is aangepast, de injectoren zijn groter en er is een nieuwe uitlaat gemonteerd. Het resultaat is 1.546 pk. We herhalen het maar nog een keer: 1.546 pk. Dat is meer dan het dubbele van veel getunede M5’s!

Om dat vermogen in goede banen te leiden, is het onderstel uiteraard flink aangepast. Ook is de aandrijflijn aangepast met een nieuwe aandrijfas, transmissie en differentieel. Oh, en de Charger heeft nu vierwielaandrijving. Om het gewicht te compenseren zijn veel carrosseriedelen in koolstofvezel uitgevoerd. Uiteraard beleeft deze Charger zijn debuut nu op de SEMA in Las Vegas.