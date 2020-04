Luchtkwaliteit in Nederland enorm verbeterd sinds 16 maart

De luchtkwaliteit in Nederland is zelfs nog beter dan aanvankelijk werd gedacht.

Op dit moment is het niet heel erg druk op de wegen. Wie de afgelopen dagen een kijkje heeft genomen op de snelweg, moet het zijn opgevallen. Onwillekeurig check je toch even de tijd en de locatie: is het nu echt helemaal leeg op dit knooppunt?

Thuis

Jazeker. Vanwege de coronacrisis zijn de meeste Nederlanders op dit moment gewoon thuis. Veel kunnen thuis hun werk (enigszins) voortzetten, anderen kunnen voor de zesde maal GTA5 uitspelen of eindelijk beginnen aan de verzamelde werken van Friedrich Nietzsche, Franz Kafka en Johan Derksen.

Schonere lucht

Naast het feit dat je tijd hebt om de bovenkamer opnieuw in te richten, is het ook mogelijk om een frissere neus te halen. Niet alleen vanwege meer tijd om te joggen, maar ook door de schonere lucht. Deze wordt namelijk schoner en schoner sinds 16 maart. Jazeker, de luchtkwaliteit in Nederland gaat erop vooruit.

Werkelijke daling uitstoot

Volgens het RIVM is de daling van de uitstoot zo’n 10 tot 20 procent. Maar volgens Wim de Vries ligt het werkelijke aantal veel en veel hoger. Hij kan het weten, want de beste man is hoogleraar milieusysteemanalyse aan de universiteit van Wageningen. Hij deelt zijn bevindingen met BNR.

Daling deelnemers

Volgens het RIVM is zijn het aantal verkeersdeelnemers gedaald met zo’n 50 procent. De Vries is echter van mening dat het werkelijke aantal nog lager is. Hij denkt aan een afname van 70 tot 80 procent. Maar er komt nog wat bij kijken, namelijk de stikstofuitstoot vanuit het buitenland. Volgens De Vries komt ongeveer een derde van de totale uitstoot in Nederland vanuit het buitenland.

Gunstige effecten

Of het ook gunstige effecten gaat hebben op de langere termijn voor het milieu zelf, is overigens allerminst zeker. Daarvoor moet de hoeveelheid ammoniak in de lucht omlaag en het is nog niet duidelijk of daar sprake van is. Wel kan de hoogleraar zeggen dat het voor dit jaar enorm gaat schelen, maar dat alles ongedaan gemaakt kan worden als we volgend jaar weer ‘ back to normal’ gaan.

