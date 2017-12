Volkswagen Polo GTI R5 is lekkere dikkerd

Het is zover: de Polo der Polo's is onthuld.

We kondigden hem een paar weken terug al aan: de nieuwe Volkswagen Polo GTI R5, een Polo voor klanten van Volkswagen die graag een moppie mogen rallyrijden. De nieuwe Polo R5 is nu definitief onthuld.

De nieuwe R5 door Volkswagen Motorsport (dat ook de Golf GTI TCR levert) is uiteraard gebaseerd op de nieuwste generatie Volkswagen Polo. Gisteravond werd de auto op Mallorca onthuld. De R5 krijgt uiteraard een agressief voorkomen, maar belangrijker zijn natuurlijk de specs. De nieuwe rally-Polo krijgt een 1.6 liter viercilinder turbo die beschikt over 272 pk, 400 Nm koppel en een vijf versnellingen tellende sequentiële versnellingsbak met korte bakverhoudingen. Permanente vierwielaandrijving moet ervoor zorgen dat die power altijd zo efficiënt mogelijk het wegdek, zandpad of besneeuwde ijsmeer bereikt. Of elke andere denkbare ondergrond waarop klanten deze Polo R5 gaan rijden. De nieuwe R5 weegt 1320 kilogram en zou in 4,1 seconden de honderd moeten kunnen bereiken.

De vijfdeurs hatchback wordt uiteraard flink verstevigd met een rolkooi en andere veiligheidscomponenten. De komende maanden wordt de auto uitontwikkeld zodat hij in de zomer van 2018 gehomologeerd kan worden en direct daarop volgend aan de eerste klanten geleverd kan worden.