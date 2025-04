Dakloze Aston Martin V12 Speedster is heel gaaf gekkenwerk

Een Nederlands bedrijf steelt op Essen de show met deze V12 Speedster.

Het is volkomen onlogisch en prettig gestoord, maar tegelijk is het heel erg gaaf: vol in de wind zitten met dik 700 pk onder je rechtervoet. Dat is wat je krijgt met de Aston Martin V12 Speedster: een gelimiteerde uitgave zonder voorruit voor een ongekende rijbeleving, en met 88 gebouwde exemplaren superexclusief.

Op klassiekerbeurs Techno Classica schittert exemplaar nummer 2 van de 88 op de stand van Cool Classic Club uit Naarden. Wie denkt dat het elke kilometer vliegjes happen is, heeft het mis. Aston levert een bijpassende helm voor bestuurder en passagier die opgeborgen kan worden in een compartiment achter de hoofdsteunen. Bij de originele designstudie en bij dit Skyfall Silver gespoten exemplaar zijn ze van transparant materiaal.

Er is veel carbon en titanium gebruikt voor gewichtsbesparing. Zo zijn de stoelen een carbon kuipje met kussentjes – ofwel padding – als bekleding. Het meest in het oog springende element is de scheidingsbalk tussen bestuurder en passagier.

De 5,2 liter V12 met twee turbo’s levert 725 pk en de auto is gebouwd met elementen van de DBS, DB11 en ook de Vantage, zo legde designdirecteur Miles Nurnberger uit bij de introductie.

Jubileummodel voor Aston Martin’s 100e verjaardag

Het idee voor de Speedster heeft een lange voorgeschiedenis. De auto vindt zijn oorsprong in het 100-jarig bestaan van Aston Martin in 2013. Toen verscheen een designstudie genaamd CC100 die als jubileummodel zou gaan verschijnen, maar het bleef bij een prototype. Jaren later werd het idee nieuw leven ingeblazen en werd de auto alsnog volledig ontwikkeld voor productie, waarna hij in 2020 werd onthuld en vanaf 2021 werd uitgeleverd aan klanten.

De Speedster is een hommage aan de DBR1 racewagen die in 1959 de 24 Uren van Le Mans won. De volledig open auto is prachtig afgewerkt met mooie materialen en volop verwijzingen naar zijn illustere voorganger in de vorm van leren riempjes en deurlussen en zelfs een lederen dashboardkastje, nou ja mapje dan.

Hoe krankzinnig een voorruitloze auto ook lijkt, dit is bij lange na niet de eerste. De Ferrari Monza SP1 (eenzitter) en SP2 (tweezits) is een tijdgenoot en min of meer de reden dat Aston Martin de Speedster als concurrent wilde neerzetten, ook naast de McLaren Elva. Eerder al kwam Mercedes-Benz met de Stirling Moss variant van de SLR. En langer geleden had Renault de Sport Spider die naar wens met of zonder voorruit geleverd werd.

Met 88 exemplaren is de Aston Martin V12 Speedster zeer zeldzaam en door zijn ontwerp een collector’s item dat maar zelden buiten komt, dus ze zijn niet vaak te zien. Des te leuker is het dat Cool Classic Club de auto showt op de beursvloer. De prijs willen ze vast wel vertellen als je echt geïnteresseerd bent.

Op Autoblog Spots werd al eens een rijdende Speedster op Nederlands kenteken gespot.

Dit was een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas