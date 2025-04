Verkoopt Tesla in Trumpmenistan nog wél goed?

Dat het in Europa slecht gaat weten, maar hoe zit het met de VS?

We konden al melden dat de wereldwijde verkopen van Tesla met 13% gedaald zijn. Dat lag vooral aan ons (en dan bedoelen we Europa), want hier daalden de verkopen met maar liefst 56%. Maar hoe zit het eigenlijk met de verkopen in de VS? Daar zijn ook fervente Tesla-haters, maar misschien zijn er republikeinen die nu JUIST een Tesla kopen. De Grote Leider heeft ten slotte het goede voorbeeld gegeven door een Model S aan te schaffen.

We hebben inmiddels ook cijfers over de Amerikaanse verkopen en wat blijkt? Daar viel de schade nog mee. De Tesla-verkopen zijn ‘slechts’ met 8,6% gedaald. Ook in haar thuisland heeft Tesla dus klappen gekregen, maar het is een stuk minder dramatisch dan in Europa.

Interessant is dat de verkopen van de Model 3 juist flink gestegen zijn ten opzichte van een jaar eerder, met maar liefst 70,3%. De daling komt is ook op het conto van de Model Y te schrijven, waarvan de verkopen met een derde afnamen. Dat zal deels te wijten zijn aan de overgang naar het faceliftmodel.

Als je kijkt naar de concurrentie doet Tesla het nog steeds uitstekend in de VS. De Model Y en Model 3 waren namelijk met grote afstand de best verkochte EV’s. Andere EV-modellen verkopen maar een fractie van wat Tesla verkoopt. Kijk maar even naar de top 10 bestverkochte EV’s in het eerste kwartaal:

Tesla Model Y: 64.051 Tesla Model 3: 52.520 Ford Mustang Mach-e: 11.607 Chevrolet Equinox EV: 10.329 Honda Prologue: 9.561 Hyundai Ioniq 5: 8.611 Volkswagen ID.4: 7.663 Ford F-150 Lightning: 7.187 BMW i4: 7.125 Tesla Cybertruck: 6.406

Zoals je ziet staat zelfs de Tesla Cybertruck nog in de top 10, ook al is het verkoopvolume maar 10% van dat van de Model Y. Daarmee doet de Cybertruck het niet eens zoveel slechter dan een F-150 Lightning. Terwijl de F-150 een buitengewoon populair model is in de VS.

