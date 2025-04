Pijnlijk: Porsche knalt achterop bij Koenigsegg in België [Video]

Een Koenigsegg van €3 miljoen+ is wel de laatste auto die je van achteren aan wil rijden.

Als je niet goed oplet en bij iemand achterop rijdt is dat nooit prettig, maar het wordt pas echt pijnlijk als je dit met publiek doet en de auto die voor je rijdt is een Koenigsegg… Dit ‘overkwam’ een Porsche-rijder gisteren.

Het incident gebeurde in het Belgische Kortrijk, waar dit weekend de GR8 International Car Show plaatsvond (zoals je hebt kunnen zien op onze evenementenkalender). Een van de sterren van de show was een oranje Koenigsegg Jesko Attack, die onlangs ook in het wild gespot was.

Tijdens het evenement reden de auto’s langs dranghekken waar publiek achter stond. Dit ging niet hard, maar een Porsche 991 GT3 wilde toch even optrekken. Hij zag echter te laat dat de Koenigsegg voor hem remde en knalde vervolgens achterop.

De Porsche heeft in ieder geval een gescheurde voorbumper, maar de vraag is: wat heeft de Koenigsegg over gehouden aan de kop-staartbotsing? Dat is op deze beelden niet te zien, maar op andere filmpjes is er weinig schade zichtbaar. Maar ja, het is wel een Koenigsegg… De kleinste schade kan al behoorlijk in de papieren lopen.

Om toch nog op een positieve noot te eindigen: de eigenaar van de Koenigsegg heeft geen hard feelings richting de Porsche-rijder en de twee poseerden na het incident samen voor een foto op Instagram. Er zijn verkeersruzies om minder ontstaan, maar deze man pakt het dus sportief op.

Video: @hectorvaldivia13 op Instagram

Foto: @justawheelchairguy, via Autoblog Spots