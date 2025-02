Daling aantal verkeersboetes in 2024 heeft bijzondere redenen

Met name het aantal snelheidsovertredingen liep hard achteruit. Lees hier alles over de verkeersboetes van 2024 in Nederland.

Heerlijk, dit soort databases. Of het nu gaat om autoverkopen, gestolen auto’s of welke rijders er de meeste haat hebben tegen fietsers (ja, hier is ”onderzoek” naar gedaan door een gare autovergelijkingswebsite. Voor wie het wil weten: Mazda-rijders zijn het minst vriendelijk jegens wielrenners): ik kan er geen genoeg van krijgen. De volgende dataset bestaat uit informatie over de verkeersboetes van 2024 in Nederland.

Het CJIB deelt de cijfers. De meest opvallende statistiek: er zijn ruim een half miljoen (!) minder bonnen uitgeschreven dan het jaar ervoor. In exacte cijfers zijn dat 7.913.692 verkeersboetes in 2024 en 8.463.917 boetes in 2023. Dat betekent een daling van 550.225 boetes.

De grootste daling zit bij de boetes voor te hard rijden. Vorig jaar zijn er 5,9 miljoen snelheidsboetes verspreid. Dat waren er het jaar ervoor 576.633 minder. Ook gingen er minder weggebruikers op de bon voor telefoongebruik achter het stuur en door rood rijden.

Gingen er nog verkeersboetes omhoog in 2024?

Om de vraag hierboven maar meteen te beantwoorden: jazeker. Blijkbaar moeten Amsterdammers nog even wennen aan de 30 km/u-zone. Het CJIB schrijft dat duizenden extra beschikkingen werden uitgeschreven, zoals in Amsterdam.

Daarnaast was het in 2024 voor velen nog niet duidelijk hoe het nou zat met die milieuzones. Het aantal boetes voor het overtreden van een inrijverbod steeg van zo’n 147.000 naar bijna 300.000. Een verdubbeling dus. Tot slot zou de politie meer gecontroleerd hebben op snelwegen waar aan de weg werd gewerkt.

Redenen voor minder verkeersboetes in 2024

De daling van het aantal geconstateerde overtredingen is volgens de politie en het openbaar ministerie deels te verklaren door het feit dat de vaste flitspalen worden vervangen. Tijdens zo’n wissel worden de palen tijdelijk uitgezet. Ook zijn twee trajectcontrolesystemen blijvend uitgezet.

Tevens schreef de politie minder boetes uit na staande houdingen. Dat ligt volgens het CJIB onder andere door ”een verschuiving binnen de werkzaamheden naar zwaardere delicten binnen de handhaving van de verkeersveiligheid”. Als voorbeeld hiervan noemt het CJIB extra controles op fatbikes. Kortom, de fatbike zou er in theorie voor kunnen hebben gezorgd dat je geen boete kreeg.

Een andere reden voor het kleinere aantal verkeersboetes in 2024 ligt volgens de politie en het OM bij grootschalige inzet van politiemensen (denk aan demonstraties) en cao-acties van agenten.

Actiefste flitspaal per provincie

Omdat ik dol ben op lijstjes, heb ik nog twee lijstjes voor je: een top 12 en een top 10. Hieronder vind je als eerst de actiefste flitspalen van Nederland per provincie. De provincies zijn gerangschikt van het meeste aantal flitsen naar de minste. Voor de geïnteresseerden: in totaal flitsten de palen 3,2 miljoen keer in 2024. In het merendeel van de gevallen (3,079 miljoen) was het voor te hard rijden. Ruim 160.000 keer werd er een foto getrokken van iemand die door rood reed.

Zuid-Holland (totaal 1.221.762 flitsen): 4328 Rotterdam A16 thv hmp 15,7 richting Rotterdam-Kralingen: 111.056 flitsen Noord-Holland (totaal 414.686 flitsen): 4641 Diemen Diemerpolderweg tegenover lichtmast 2487-908 R27: 28.412 flitsen Noord-Brabant (totaal 388.687 flitsen): 4606 Eindhoven Geldropseweg thv lichtmast 262: 26.991 flitsen Gelderland (totaal 333.875 flitsen): 4309 Voorst A1 thv hmp 94,7 richting Apeldoorn: 20.850 flitsen Utrecht (totaal 221.043 flitsen): 6380 Utrecht Kardinaal de Jongweg kruising Antonius Matthaeuslaan: 12.894 flitsen Limburg (totaal 192.116 flitsen): 3735 Leudal N280 Rijksweg thv hmp 8.7: 11.595 flitsen Overijssel (totaal 136.576 flitsen): 3613 Kampen N50 thv hmp 243.1 18.227 flitsen Groningen (totaal 92.180 flitsen): 3328 Groningen Europaweg thv Sontplein: 24.558 flitsen Zeeland (totaal 85.897 flitsen): 3866 Sluis N253 Nieuwstraat thv hmp 8.0 11.421 flitsen Flevoland (totaal 72.214 flitsen): 3759 Lelystad Larserdreef richting Centrum: 10.032 flitsen Friesland (totaal 43.404 flitsen): 4658 Heerenveen Stadionweg thv kr. Atalantastraat: 17.981 flitsen Drenthe (totaal 41.405 flitsen) : 3610 Borger-Odoorn N857 Rolderstraat thv hmp 9.2: 5.878 flitsen

Trajectcontroles met meeste boetes

Zoals beloofd lijstje twee met een top 10. Hieronder behandelen we de trajectcontroles die in 2024 voor de meeste verkeersboetes hebben gezorgd. Wederom: in totaal werden er 1,6 miljoen weggebruikers gepakt op te hard rijden binnen een trajectcontrole. Dit is een daling van zo’n 300.000 overtredingen ten opzichte van 2023.

A2 Amsterdam – Utrecht (beide richtingen): 486.217 overtredingen A4 Hoofddorp-Nieuw Vennep: 197.560 overtredingen A12 Utrecht: 142.598 overtredingen A4 bij Leidschendam (beide richtingen): 138.719 overtredingen A20 bij Rotterdam (beide richtingen): 99.078 overtredingen A10 bij Amsterdam ring west (beide richtingen: 95.209 overtredingen N325 Westervoortsedijk – Huissen (beide richtingen): 50.150 overtredingen N11 Leiden – Alphen aan den Rijn (beide richtingen): 44.716 overtredingen A13 bij Rotterdam (beide richtingen): 41.978 overtredingen A2 Maastricht (beide richtingen) 39.068 overtredingen

Foto: Challenger SRT8 gespot door @kuifje

Bron: CJIB