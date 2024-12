Dit zijn de populairste flitslocaties in Nederland van 2024

Hier moest je het afgelopen jaar (en in 2025!) extra op je snelheid letten.

Aan het begin van dit jaar hadden 11,7 miljoen Nederlanders een rijbewijs. Daar zullen er ongetwijfeld niet heel veel bij zijn gekomen dankzij het rommeltje bij het CBR. Van die bijna 12 miljoen automobilisten gebruiken er zo’n 3 miljoen Flitsmeister. Ik gok dat de rest ‘wel weet waar de flitsers staan’ (of geen zin hebben om te betalen voor de flitsapp). Als ze dat zo goed weten, zouden deze mensen dan ook weten welke tien flitslocaties in Nederland het vaakst gebruikt worden om snelheidsduivels te pakken?

Flitsmeister verzamelde de data van afgelopen jaar en somde een top 10 op. Net als vorig jaar en het jaar ervoor is het vooral opletten voor flitsers in Noord- en Zuid-Holland. Net als in 2024 verwacht de flitsapp dat er komend jaar op deze flitslocaties in Nederland weer veel wordt gecontroleerd. Mocht je dus vaak op deze trajecten komen, zet de cruise control dan gerust een tikje trager.

Waar werd het vaakst geflitst?

Onze vrienden van BNR spraken met Jorn de Vries. Hij mag in de kroeg zeggen dat hij Managing Meister bij Flitsmeister is. Hij waarschuwt je met druk voor de A16 tussen Dordrecht en Breda. ‘Dit is altijd een hot spot voor flitsers. Ook politieauto’s staan vaak in de buurt om snel te kunnen ingrijpen’, zegt De Vries. ‘Het is een plek waar je altijd op je hoede moet zijn, en dat blijft zo.’

De A16 tussen Dordrecht en Breda staan dan ook bovenaan het lijstje met de top 10 flitslocaties in Nederland. Een stukje verder op het traject wordt ook veel geflitst. Zo vaak dat de A16 nog een keer in de lijst staat. Daarnaast is het op diezelfde snelweg ook vaak raak tussen Rotterdam en Dordrecht bij hectometerpaal 31.1.

Snelwegen zijn de populairste stukken asfalt voor de politie om te flitsen, maar ook N-wegen staan in de top 10. Op plek 7 vind je de N242 in Heerhugowaard en een plekje eronder de N207 in Nieuw-Vennep. Check de rest van het lijstje flitslocaties hieronder en kijk of er een traject tussen zit waar je weleens komt. Wellicht kunnen we zo het aantal verkeersboetes mee naar beneden trekken.

Top 10 flitslocaties in Nederland van 2024

A16 – Dordrecht → Breda bij 46.0 A2 – Utrecht → Amsterdam bij 38.8 A16 – Rotterdam → Dordrecht bij 31.1 A1 – Amsterdam → Naarden bij 13.6 A16 – Dordrecht → Breda bij 58.9 N242 – Heerhugowaard bij 43.7 N207 – Nieuw-Vennep bij 52.7 A10 – Zeeburgertunnel → A10 Noord bij 4.1 A4 – Amsterdam → Leiden bij 21.3 A12 – Utrecht → Gouda bij 39.6

Bron: Flitsmeister