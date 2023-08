Damon Hill gaat F1-races spannender maken

Althans, Damon Hill gaat dat niet zelf doen, maar hij heeft wel een idee hoe de F1-races spannender gemaakt kunnen worden.

De spanning in de Formule 1 is ver te zoeken en dat is allemaal de schuld van Max Verstappen. Jazeker, alleen van hem, want de auto waarin hij rijdt is eigenlijk maar en zeepkist die nergens echt in uitblinkt. Hee, niet boos worden nu hè? Dat zegt Red Bull zelf.

Ja, áchter Max is er nog iets van spanning te bespeuren, maar dat is natuurlijk paarlen voor de zwijnen. Of iets in die trend, geen idee of dit spreekwoord klopt bij hetgeen ik eigenlijk wil zeggen. Maar je snapt vast wat ik bedoel. Ze doen voor spek en bonen mee, laten we het anders zo zeggen. En spek komt van het zwijn, dus klopt het toch.

Dat moet anders en Damon Hill weet wel hoe dat bereikt moet worden.

Damon Hill maakt F1-races spannender

Hij wil namelijk dat er nieuwe regels komen. Meer regels om de F1-races spannender te maken. Klinkt als een contradictie, maar misschien heeft hij wel een punt. Want soms werkt dat best.

Wat will Damon Hill dan? Simpel, hij pleit ervoor dat teams verplicht worden in de race niet op twee, maar op drie verschillende compounds te rijden. Dat zorgt ervoor dat er minimaal twee keer gestopt moet worden in de race en pitstops zorgen voor spektakel.

Damon Hill geeft als voorbeeld dat verschillende coureurs steeds aan het eind van de race nog even stoppen voor nieuwe banden om de snelste ronde te kunnen rijden. Dat zorgt nog voor wat spanning en dat is goed. Volgens Hill dan.

Of het plan kans van slagen heeft, weet niemand, maar we kunnen het altijd proberen.

Wat we ook kunnen proberen om de spanning terug te brengen in de F1-races is het volgende. V10-motoren terug, tanken terug, geen maximumsnelheid in de pits, ook rijden in de stortregen en geen budgetcap meer in verband met onbeperkte power en optimalisatie van ALLE auto’s.

Laat maar komen.