Nieuwe affengeile feitjes over de Audi A8

Krijgt de A8 qua techniek een voorsprong op de concurrentie?

Mwah, dat valt nog te bezien, maar Audi gaat in ieder geval wel haar 48V-goodies implementeren in het topmodel. Al in 2014 maakte het merk bekend dat het werkte aan de technologie en de Bentley Bentayga en Audi Q7 rijden er al mee rond. Ook de nieuwe A8 zal gaan beschikken over High Voltage. Danger, danger!

Alle nieuwe A8-en worden daarmee zogeheten mild hybrids. Het systeem gebruikt een riemaangedreven alternator en een lithium-ion batterij in de kofferruimte. Het voordeel van de riemaangedreven alternator is dat deze permanent aan de motor verbonden is en zodoende ten alle tijden de motor kan starten. Alleen voor de koude start is nog een conventionele startmotor nodig. Dit maakt een aantal slimme oplossingen mogelijk die brandstof besparen.

Net als sommige andere auto’s heeft de nieuwe A8 een start-stop functie voor als je stilstaat voor bijvoorbeeld een stoplicht. Tevens is er net als bij nieuwerwetse Volkswagen’s een Coast-functie voorhanden die bij een snelheid tussen 55 en 160 kilometer per uur de motor maximaal veertig seconden lang uitschakelt. Het vernuftige van de A8 is echter dat deze een aantal technieken combineert om deze zaken efficiënter en comfortabeler te maken.

Als je bijvoorbeeld op een rood stoplicht afstevent maar het licht springt opeens op groen spring en je laat de rem los, wordt de motor van de A8 dankzij de riemaangedreven alternator zonder vertraging gestart zodat je meteen door kan scheuren. Daarnaast gebruikt de A8 informatie van het navigatiesysteem, sensoren en camera’s om in de juiste modus te zitten.

Als je bijvoorbeeld stilstaat achter een auto met de motor af en de sensoren detecteren dat de auto voor je weer begint te rijden, wordt de motor reeds gestart voordat je het rempedaal loslaat. Als je na lang stilstaan slechts de airco een beetje wil opvoeren, wordt de motor gestart in een extra stille modus. Al met al denkt Audi dat het systeem je 0,7 liter brandstof kan besparen per 100 kilometer.

Eerder bleek al dat de nieuwe A8 ‘level 3 autonoom rijden’ aankan. Dat is een hoger level dan Mercedes, BMW én Tesla momenteel aanbieden. De functie zal echter in eerste instantie niet beschikbaar zijn voor klanten, omdat de regels dat nog niet toelaten.

Qua motoren zal de A8 een greep uit de schappen van moeder VAG doen. De 2.9 liter V6 is een zekerheidje. Daarnaast komen er vast ook weer V8-en en waarschijnlijk de W12 beschikbaar. Tenslotte wordt er gespeculeerd over een échte hybride. De Q7 hybride heeft een V6 diesel onder de kap, maar voor de A8 wordt er ook gesproken over een vierpitter op benzine, net als de vorige A8 hybrid had.