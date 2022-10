Toyota RAV4 GR Sport is dé sportiefste variant

Toyota komt met de RAV4 GR Sport en dit is de sportiefste variant die je kan kopen.

Een SUV. Het woord zegt het al: Sports Utility Vehicle. Sportief dus, net zo sportief als sportieve sokken. De meeste SUV’s zijn helemaal niet zo, uitzonderingen daargelaten zoals een Lamborghini Urus. Toyota geeft de RAV4 ook een wat pittiger sausje in de vorm van de GR Sport.

Toyota RAV4 GR Sport

En waarom niet? SUV’s verkopen goed en de sportievere ook. Dat moet Toyota gedacht hebben en daarom komen ze nu met de GR Sport. Het apparaat ziet er lekker dik uit en is beschikbaar als een Hybrid en als Plug-in Hybrid met vierwielaandrijving. Het is geen onbekende. Het model RAV4 loopt al dertig (!) jaar mee. Dat is toch een hele prestatie, zeker in deze tijden waar modellen en namen van auto’s elkaar snel opvolgen.

De GR Sport-uitvoering kennen we al bij andere modelreeksen van Toyota. Denk bijvoorbeeld aan het lekkere bommetje genaamd de Yaris. Nu is het dus de beurt aan de RAV4. Net zoals bij alle andere modellen krijgt ook de RAV GR Sport een aantal aanpassingen aan het exterieur en wordt het onderstel aangepakt.

Oké, het uiterlijk. Deze krijgt onder andere een hoogglans afwerking in zwart voor de wielkastranden. De voorspoiler krijgt een zilveren kleur bij de Hybrid en bij de Plug-in komt’ ie in gunmetal grey. Uiteraard afgewerkt met een GR-logo aan de voor- en achterkant. Natuurlijk komt het model met andere lichtmetalen velgen, deze zijn afgewerkt met een nieuwe lijnsnijtechniek.

Het interieur heeft sportstoelen met een luxe bekleding met suède-effect en synthetisch leer. Er zijn dus geen dieren voor opgeofferd. In de hoofdsteunen zijn wij weer het GR-logo en het stiksel is in zilver. Natuurlijk is het multimediasysteem helemaal up to date gebracht met bijvoorbeeld een 10,5-inch high-definition display en aanpasbare 12,3-inch digitaal instrumentarium.

De auto heeft een verbeterde ophanging. Deze is stijver en de schokdemperinstellingen geven de RAV4 een betere wegligging. De prestaties van de auto blijven hetzelfde. In de tweede helft van 2023 kunnen wij de sportieve variant aanschouwen in de Nederlandse showrooms. Prijzen zijn nog onbekend.