Deze vier uitvoeringen van de Mercedes 190 kende jij nog niet

Hieperdepiep! Hoera! De Mercedes-Benz 190 is alweer 35 jaar!

Sinds 1997 is de A-Klasse de Mercedes-Benz die de naam ‘Baby Benz’ mag dragen, maar daarvoor kreeg de 190 (en later de C-Klasse) die naam liefkozend toebedeeld. Het is bijna niet voor te stellen, maar Mercedes heeft een lange tijd een zeer overzichtelijk modelgamma gehad. Een ‘normale’ sedan (E-klasse), een grotere sedan (S-klasse), een sportwagen (SL) en een terreinwagen (G-Klasse). De 190 W201 rondde het gamma af naar een belangrijke kant: naar beneden. De auto was een rechtstreekse concurrent voor de BMW 3 Serie. Uiteraard kunnen we gaan vertellen over de motorsportsuccessen en alle dikke straatuitvoeringen daarvan. Niet dit keer, liefhebbers van veel spoilers kunnen deze video bekijken. Vandaag blikken we terug naar de meer bijzondere varianten van de originele Baby-Benz!

Mercedes Stadtwagen

Deze auto was bedoeld als nieuwe, kleine Benz. Begin jaren ’80 doken er diverse spionagefoto’s op met een wel heel apart vormgegeven kleintje. Nou ja, klein, voornamelijk heel erg kort. Uiteindelijk zou blijken dat het een project was van Erich Waxenberger. Het was een vingeroefening voor een Golf-concurrent. Het chassis was een ingekort W201 onderstel. Dus met een in lengte geplaatste motor (in dit geval een 2-liter met 115 pk) en achterwielaandrijving. De auto bleek net even een stapje te ver voor Mercedes. Daarbij was het geen goede Golf concurrent dankzij de uiterst beperkte ruimte (inherent aan de layout) en was het bovenal niet echt een goede Mercedes.

Mercedes 190 Cabriolet

Mercedes was van plan om meer varianten uit te brengen van de 190 dan dat ze eigenlijk hebben gedaan, gezien de concurrentie. Zo was de E30 er als coupé, sedan, stationwagon en cabriolet. Mercedes heeft wel degelijk een prototype van een oben Ohne gebouwd. De auto zag er beeldschoon uit en had eigenlijk in productie moeten gaan. Waarom het niet gebeurd is, is eigenlijk vrij logisch. De E-Klasse was namelijk een betere basis voor een cabriolet. Ten eerste omdat de Cabrio op basis van de Coupé gebouwd kon worden (van de 190 was geen coupé). De tweede reden was dat de E-Klasse hoger in de markt gepositioneerd kon worden, waardoor Mercedes er meer aan kon verdienen. Voor diverse tuners voldoende redenen om zelf aan de slag te gaan.

Mercedes 190 Elektro

Ook in 1990 was er het besef dat elektrisch rijden weleens de toekomst zou kunnen zijn. We mogen ons tegenwoordig gelukkig prijzen met de eigenschappen van een auto met elektromotor. Je kan ze redelijk snel opladen, de prestaties zijn uitstekend en de actieradius is prima. Dat was met de 190 Elektro niet het geval. Die auto was uitgerst met twee sodium-nikkelchloride accu’s en twee elektrmotoren, samen goed voor 44 pk. De actieradius was slechts 110 km.

Mercedes 190 BlueEfficiency

Dieselmotoren en Mercedes gaan uitstekend samen. In 2009 wordt er een nieuwe generatie dieseltorretjes ontwikkeld. Om aan te geven hoe snel de technologie zich ontwikkeld, werd de sterkste variant van dit blok (de ‘250 CDI’) in een splinternieuwe W201 ‘Sportline’ gelepeld. De motor levert 204 pk en maar liefst 500 Nm. De amper 1.200 kg wegende 190 D haalde nu met gemak 250 km/u, terwijl het verbruik binnen de perken bleef.