Nederlands bedrijf maakt Lancia Stratos van Alfa 4C

Grande!

Zoals collega @willeme je al eens verteld heeft in deze special, bestaat er geen twijfel over dat de Lancia Stratos zijn legendarische status verdient. Toch kent het rally-kanon meteen al drie duidelijke problemen.

1) De Stratos is niet zo gaaf als de Stratos Zero.

2) Stratossen kosten tegenwoordig het betere deel van een miljoen.

3) Als je groter bent dan drie turven hoog pas je er niet in.

Aan punt 1) is niks te doen, want het eenmalige prototype dat zijn naam deelde met het latere productiemodel werd in 2011 verkocht voor (slechts) driekwart miljoen Euro en is sindsdien niet meer op de markt gekomen. Logisch ook, als je dat ding hebt doe je ‘m natuurlijk noot meer weg. Aan de andere twee punten valt een mouw te passen, mits je geen chassisnummerfetisjist bent. Verschillende bedrijven maken immers replica’s van de Stratos. Die zijn goedkoper en bieden desgewenst meer ruimte. Keerzijde is alleen dat de kwaliteit van sommige van deze bouwsels te wensen overlaat. Dat laatste ondervond ook TopGear enkele jaren geleden.

Dat kan beter zou je zeggen. Het Nederlandse Squadra Tuning gaat in ieder geval een poging doen dat voor elkaar te boksen. Ze gebruiken daarvoor min of meer dezelfde strategie die Michael Stoschek enkele jaren geleden gebruikte voor de New Stratos: namelijk een bestaand platform uit de FIAT-familie als basis nemen en daar de koets op bouwen. Bij Stoscheck’s Stratos was dat een Ferrari F430. Gaaf, maar misschien een klein beetje overkill (jaja, je kan nooit genoeg pk’s hebben, ik weet het).

Squadra Tuning gebruikt de Alfa Romeo 4C als basis die je ziet in de gallery. Om de kosten te drukken hebben ze een 4C gezocht met wat in vakjargon waarschijnlijk doorgaat als ‘lichte parkeerschade’. De koets wordt immers toch vervangen. Op Facebook kan je de vorderingen volgen. Wellicht moeten we na enige tijd nog maar eens kijken wat er van het apparaat geworden is.