Waarom we in Australië meer inhaalacties zullen zien

En waarom dat heus niet fijn zal zijn.

Het seizoen is nog niet begonnen of de FIA heeft alweer besloten als een bezetene aan knoppen te gaan draaien waarvan ze niets begrijpt. In een poging om meer sensatie in de Formule 1 te proppen, krijgt Albert Park, het toneel van de Australische Grand Prix, maar liefst drie DRS-zones.

Je houdt van ze, of je veracht ze. De DRS-zones zijn al jaren een groot punt van conversatie, maar dankzij de keuze van de FIA om het aantal DRS-zones op te schroeven tot een ongekend aantal, zal de discussievuur hoogstwaarschijnlijk weer eens oplaaien. In het verleden kregen de circuits nooit meer dan één of twee DRS-zones.

De nieuwe DRS-zone in Albert Park wordt geplaatst bij het uitkomen van Bocht 11 en 12, de snelle links-rechts knik. Het idee is om de coureurs een kans te geven dichterbij te komen of zelfs een inhaalpoging te doen voor de scherpe rechter knik, Bocht 13. Lukt ze dit niet, dan zijn ze (hopelijk) dichtbij genoeg om het op het rechte stuk nog eens te proberen.

Hoewel het in eerste instantie misschien niet per se als een verkeerde zet klinkt, zal ik je vertellen waarom dat wel degelijk het geval is. Het gedeelte van het circuit dat de DRS-zone krijgt, was tot op heden juist een punt waar we spectaculaire en ongemanipuleerde close-racing mochten aanschouwen. De aanloop naar de snelle combinatie gaf al voldoende slipstream, waardoor coureurs zich regelmatig recht op de achtervleugel van hun voorganger bevonden en een inhaalpoging konden doen. Misschien moet de FIA toch eens naar onze tips kijken.