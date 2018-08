Dankzij Jon Olsson denkt Rolls-Royce dat iedereen surft

Is natuurlijk helemaal niet zo.

Kleine acties kunnen enorme verschuivingen in werking zetten, met alle gevolgen van dien. Dit bewijst Rolls-Royce deze week voor de zoveelste keer, door de rest van de wereld ervan te proberen te overtuigen dat ook haar auto’s prima gebruikt kunnen worden om surfplanken naar het dichtstbijzijnde strand te vervoeren.

Rolls-Royce, luister: dat Jon Olsson toevallig in jullie verfijnde Britse producten heeft rondgereden, betekent nog niet dat elk van jullie klanten dezelfde hobby’s beoefenen. Natuurlijk, dankzij de Bespoke-behandeling die jullie aanbieden krijgt iedereen die ook maar een Rolls-Royce overweegt de kans zijn auto te personaliseren, maar nu proberen we op weel héél bijzondere wijze stereotypes te doorbreken.

Aan de andere kant, Rolls-Royce heeft zich een relatief unieke positie in de markt weten toe te eigenen, waar zij, eigenlijk, alleenheerser zijn. De hyperluxe Britse koetsen kunnen immers, zoals hierboven beschreven, naar de haarfijn gedetailleerde eisen van de klant worden uitgerust en aangekleed. Daarmee maken ze de perfecte auto’s voor de allerrijksten, die uiteraard maar wat graag doen en laten wat ze willen.

Met dit alles in het achterhoofd blijft het echter een absurde voorstelling, zo’n Rolls-Royce bij het strand. Toch is het zeker een realiteit, want de in Goodwood gebaseerde autofabrikant heeft de afgelopen twee weken een Ghost met surfplank op het dak langs de Azurenkust laten staan. De Ghost is altijd in de buurt van familieleden geweest, want naast de merkwaardige Dawn Adamas vinden we in Cannes de Cullinan. Morgen vertrekt de stoet naar het Spaanse Marbella.