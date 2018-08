Alfa Romeo Giulia als Chrysler is nachtmerrievoedsel

Dit is het niet.

Wijlen Sergio Marchionne heeft in zijn tijd aan de top van Fiat Chrysler Automobiles een flink aantal uitmuntende prestaties geleverd, maar zelfs de Italiaanse superheld wist het niet voor elkaar te krijgen Chrysler om te toveren in een interessant merk. Hoewel de Amerikaanse autofabrikant wel degelijk een aantal ondergewaardeerde bolides in productie heeft, zijn er ook een aantal bij die ernstig toe zijn aan vernieuwing.

Nog voordat ik de modelnaam volledig heb uitgeschreven, weet je natuurlijk precies over welke auto ik het hier heb: de Chryler 300C. De auto gaat in zijn huidige configuratie alweer meer sinds 2011, maar aangezien de tweede generatie zowel op technisch als uiterlijk gebied weinig afwijkt van het origineel, kunnen we stellen dat we alweer bijna vijftien jaar tegen dezelfde auto aankijken.

Hoewel Fiat Chrysler Automobiles weinig concrete plannen heeft voor een opvolger van de huidige 300C, zeker nu Marchionne ons heeft verlaten, bestaat er een kans dat de auto doorgezet zal worden. Dit geeft sommigen voldoende reden er zelf mee aan de slag te gaan.

De schetsen waarnaar we kijken komen van Kleber Silva en werpen een (onrealistisch) blik op de toekomst. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de opvolger bijna exact een evenbeeld is van de huidige Alfa Romeo Giulia. Met name de achterkant lijkt als twee druppels water op de auto waarop hij is gebaseerd. De voorzijde geniet de ietwat herkenbare neus van Chrysler-modellen, maar hiervan worden we niet per se blij. Één moment lijkt het alsof de Giulia het gezicht van de Pacifica heeft overgenomen, een ander moment lijkt het op de minst fraaie Ford Mustang aller tijden.