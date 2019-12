Dankzij Uber gaan we meer aan de zuip

Proost.

Alcohol in het verkeer is een enorme no-go. Vroeger was het een grijzer gebied, maar anno 2019 veroordelen we iedereen die met een borrel op achter het stuur stapt. Gelukkig maar, want naast gevaren voor de bestuurder is de bestuurder voornamelijk een gevaar voor andere weggebruikers.

Dus wat kun je doen? Je zou minder alcohol kunnen drinken, maar voor sommige mensen is dat ‘nodig’. Deze mensen kunnen zich wenden tot de vele taxiservices die er tegenwoordig zijn. Naar het schijnt services als Uber en Lyft ervoor verantwoordelijk dat het aantal alcomobilisten dalende is.

Maar is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Nou, niet helemaal. Volgens een onderzoek van Georgia State University blijkt dat men juist meer is gaan drinken. De algemene consensus is dat men meer gaat drinken, want men weet dat ze toch niet hoeven te rijden.

Het is een behoorlijk omvangrijk onderzoek. Mocht je net begonnen zijn met je scriptie en niet hebben opgelet bij methodologie, kun je voldoende inspiratie opdoen. Terug naar de resultaten van het onderzoek zelf. Ze hebben bestudeerd welke invloeden Uber heeft op het drinkgedrag. Uber is niet in elke stad actief, wat het mogelijk maakt om vergelijkingen te maken.

Volgens het onderzoek zorgt de aanwezigheid van Uber er namelijk voor dat er 9% méér zwaar gedronken wordt (het zogenaamde bingedrinken). In steden waar er veel gebruik gemaakt kan worden van openbaar vervoer, schijnt de impact minder te zijn. Daar kon men al drinken. Het enige dat eigenlijk in het onderzoek mist zijn de juiste verbanden. Er worden wel diverse analyses gedaan, maar het verband wordt echter niet gelegd. Jammer, want het lijkt zo klaar als een klontje. Waarschijnlijk dat je afstudeercoach daar iets van vindt.