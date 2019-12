Dit gaat jouw uitvoering van de Volkswagen ID.3 kosten

De prijzen voor meeruitvoeringen zijn niet mals.

Het is misschien wat voorbarig om te spreken van de nieuwe Golf, maar de ID.3 gaat hoe dan ook een belangrijk model zijn voor Volkswagen. Begin september konden we al veel details al melden, maar naar de Nederlandse prijzen was het nog raden. Nu kunnen we daar wat meer over vertellen.

De eerste modellen die we in Nederland krijgen zijn 1st-uitvoeringen. Zoals de naam al doet vermoeden zijn dit extra rijk uitgeruste introductiemodellen. Deze komen er in drie smaakjes: de normale 1st, de 1st Plus en de 1st Max. Alledrie beschikken ze over een 58 kW accu die goed moet zijn voor een actieradius van 410 km. Van de gelimiteerde 1st komen er een paar duizend exemplaren naar Nederland die allemaal al gereserveerd zijn.

ID.3 1st

First things first: de goedkoopste versie moet circa €38.000 gaan kosten. De exacte Nederlandse prijzen heeft Volkswagen nog steeds niet wereldkundig gemaakt, maar dit zijn de prijzen die gedeeld zijn op een PON evenement vandaag. Voor dit bedrag krijg je en ID.3 die is uitgerust met parkeersensoren, navigatie, lane assist en 18 inch velgen.

ID.3 1st Plus

Voor een beetje leukere uitvoering betaal je echter een stuk meer: de Plus kost namelijk €44.000. Dan krijg je er een achteruitrijcamera, inklapbare buitenspiegels, keyless entry en speciale LED Matrix koplampen bij. De Plus is daarnaast in twee kleuren uitgevoerd. De velgen zijn ook een maatje groter, namelijk 19 inch.

ID.3 1st Max

Ga je voor de Max dan moet je €49.000 betalen. Dan heb je bovenop de genoemde opties ook een dodehoeksensor, draadloze telefoonoplader, panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen, een head-up display en een Beats audio. De velgen zijn uitgekomen op 20 inch.

Alle versies van de ID.3 1st zijn leverbaar in vier kleuren (of eigenlijk maar één): gletscher white metallic, moonstone grey unilak, makena turquoise metallic en mangan grey metallic.

Mocht je deze prijzen wat aan de hoge kant vinden, dan moet je nog even geduld hebben. Later zullen namelijk goedkopere uitvoeringen volgen. Ter indicatie: in Duitsland ligt de vanafprijs van het instapmodel (wat nog NIET leverbaar is en dus lagere accuspecs heeft) onder de €30.000.