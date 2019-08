Dit gaan Veilig Verkeer Nederland en Uber samen doen

De twee partijen beginnen een samenwerking.

De komende jaren zullen Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Uber samen genoemd worden. De partijen hebben een samenwerking afgesloten voor drie jaar. Doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Naast taxidienst Uber is ook de bezorgservice Uber Eats aangesloten bij deze overeenkomst.

Men kan onder meer de nodige campagnes verwachten. VVN en Uber richt zich op chauffeurs en koeriers die de Uber-app gebruiken in het verkeer. Daarnaast komt Uber Eats met een fietspakket voor bezorgers. De koeriers krijgen van Uber een set relectoren, fietsverlichting, een fietsbel en een telefoonhouder. Tevens komt er een verplichte VVN-verkeersveiligheidscursus die nieuwe koeriers moeten volgen als ze voor Uber Eats aan de slag gaan. Een derde belangrijke maatregel is dat Uber uitsluitend koeriers van 18 jaar of ouder gaat aannemen.

Met name in de grote steden ontstaan er vaak gevaarlijke situaties door gehaaste koeriers. Uber Eats is daar niet als enige verantwoordelijk voor. Tal van andere firma’s met eet- en postbezorgers hebben koeriers in dienst die de verkeersregels geregeld met een korreltje zout nemen. Het afsnijden van andere verkeersdeelnemers of het negeren van rode verkeerslichten zijn veelvoorkomend. Bovendien veranderen fietspaden in racepaden met de snelle elektrische fietsen van bezorgers.