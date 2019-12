Toyota lanceert krachtige tweezitters in NL

Meer pk's dan de laatste generatie MR2 had.

Een van de leukste Toyota’s is toch wel de MR2. Een kleine, compacte en ranke sportwagen. Daarnaast was het ook een Toyota, dus zeer betrouwbaar, compleet uitgerust en veilig. Precies wat de petrolhead wil van zo’n auto. Helaas is het model een tijdje niet meer onder ons, maar er is een nieuwe tweezitter van Toyota.

Het is wel een andere auto dan de MR2 geworden. Het is natuurlijk heel erg flauw, want het is niet eens een sportieve auto, alhoewel de ‘S’ in SUV natuurlijk staat voor voor ‘Sport’. Het is de RAV4 Van. De auto is een heuse primeur, want het is de allereerste hybride bedrijfswagen van Toyota!

Beperkte laadruimte, meer comfort

De RAV4 Van is typisch zo’n auto voor de ondernemer die graag personenautocomfort wil hebben, maar tegelijkertijd een hoop ruimte nodig heeft. Hij zit met de RAV4 best goed, want met 1,9 kubieke meter biedt de RAV4 van een aardige bagageruimte. Althans, voor een personenwagen-afgeleide bedrijfsauto. In vergelijking met een Citroen Berlingo is het natuurlijk niet zoveel. Maar het is een perfecte particuliere bestelauto.

Motoren

Dan de motoren. Zoals we al aangeven in de titel zijn ze behoorlijk krachtig. Zeker voor een bedrijfswagen is het best veel. De 2.0 VVT-iE levert namelijk 175 pk, meer dan in welke Berlingo of Partner dan ook. Deze versie met 2.0 motor kan 2.000 kilogram trekken. De 2.0 heeft standaard voorwielaandrijving en een handbak. Een automaat en vierwielaandrijving zijn mogelijk. Sterker nog, mocht je niet willen schakelen en de aandrijving wensen op alle wielen, dan kan dat ook. Er zijn vier uitvoeringen: Comfort, Active, Dynamic en Executive.

Hybride

De hybride-versie heeft een 2.5 motor, die wordt bijgestaan door een elektromotor. De RAV4 Van Hybrid is altijd uitgerust met een automaat. Vierwielaandrijving is een optie. De hybride combinatie is goed voor 218 pk. Als je een kar wil trekken, moet je even opletten. De versie met 2WD kan namelijk slechts 800 kg trekken. De hybride met AWD kan 1.650 kg mee nemen. Nog een verschil, de hybride neemt genoegen met ‘slechts’ 91 RON. Dus mocht je in gebieden komen waar de brandstof van lagere kwaliteit is, de RAV4 Van Hybrid is jouw vriend. Of de enorm sterke Plug-In Hybrid als Van komt, is niet bekend.

Geld

Om te voldoen aan de eisen voor een auto met de voordelen van grijs kenteken, is er een tussenschot geplaatst. Dit is dusdanig gedaan dat de gordijnairbag nog gewoon functioneert. Ook kun je de twee achterste zijdeuren gebruiken om spullen in- en uit te laden. De goedkoopste Toyota RAV4 Van, de 2.0 VVT-iE Comfort kost 26.995 excl. BPM en BTW. De duurste versie, de RAV4 Van 2.5 Hybrid Executive Automaat AWD kost 45.192 excl. BPM en BTW. Als je heel hard kunt rennen, zijn er wellicht andere financieringsmogelijkheden.