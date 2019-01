Formule 1: onze prognose voor 2019

We beginnen het nieuwe jaar met een aantal voorspellingen voor de Formule 1.

Sinds enkele jaren blikken we vooruit op het aankomende Formule 1-seizoen. Nu het nieuwe jaar is aangebroken en je met een barstende kater voor je uit zit te staren, terwijl je langdurig terugdenkt aan de twijfelachtige keuzes in je leven, is er geen beter moment om je alvast een beetje in te lezen in het aankomende seizoen. Wie maakt er kans op de titel? Wie zal verrassen of juist tegenvallen? Hoe gaat Max Verstappen het doen? Op al deze vragen zullen wij -vanuit ons perspectief- antwoord proberen te geven.

Ferrari zal het Mercedes dit jaar minder lastig maken en Hamilton pakt met eenvoud zijn zesde titel.

Nee! Beginnen we nu juist met hetgeen je absoluut niet wilt horen? Jazeker. Met enige pijn in het hart voelen we ons geneigd te schrijven dat ook in 2019 de dominantie van Mercedes nog niet zal eindigen. De auto was, is en blijft de beste van het veld. Ferrari kwam in 2018 dichtbij, maar dankzij fouten op cruciale momenten wist de Scuderia zijn beste kans in jaren alsnog te vergooien. In 2019 zal het anders zijn. De Italianen hebben wederom een goede auto, maar deze zal weer de Mercedes niet overtreffen. Hamilton pakt als gevolg een stuk of tien zeges op weg naar zijn zesde titel en daarmee komt hij binnen handbereik van de records van Schumacher. Leclerc zal Vettel het vuur aan de schenen leggen en daardoor zal de geloofwaardigheid van de Duitser steeds verder in verval raken. Hij zal niet direct de deur gewezen worden, maar als Leclerc hem in zijn eerste jaar weet bij te houden of zelfs weet te kloppen, dan zijn de dagen van de viervoudig kampioen geteld. Bij Mercedes zal Bottas een enkele overwinning weten te pakken, maar het zal niet voldoende blijken om zijn stoeltje te behouden. Ocon zal terugkeren in zijn plaats. Met de opkomst van de jongelingen zal Bottas waarschijnlijk terugkeren bij Williams om het team nieuw leven in te blazen.

Red Bull en Honda krijgen een gelukkig huwelijk.

Het is ze gegund. Nadat het team ooit begon met Ferrari-motoren en daarna een polariserende samenwerking kende met Renault, valt nu eindelijk alles op zijn plaats. Samen met Honda zal Red Bull in 2019 de eerste stenen leggen aan een gruwelijk stevige fundering, die hen in de jaren daarna een ongelooflijk dominante positie in de Formule 1 zal opleveren. Uiteraard met Max Verstappen in de hoofdrol en Pierre Gasly als een prima tweede viool. De Fransman zal, zeker aan het begin, vooral tegen de versnellingsbak van de Nederlander aan moeten kijken, maar de waardevolle informatie en communicatievaardigheden die Gasly in zijn bezit heeft, zullen hem zonder meer helpen in de hoogste klasse van de autosport. Snel zal hij zijn waarde bewijzen. Aangezien Gasly absoluut geen koekenbakker is, zal hij Verstappen op termijn waar voor zijn geld kunnen geven. Het wordt een vruchtbare relatie, zoals Verstappen deze ook met Ricciardo had. Natuurlijk zullen de twee jonge kemphanen elkaar af en toe in de haren vliegen, maar in de basis drijven ze elkaar keihard voort in de juiste richting, en dat komt de resultaten uiteindelijk alleen maar ten goede.

In 2019 zullen we bij Red Bull Honda de eerste tekenen gaan zien van hetgeen hierboven wordt beschreven. Uiteraard zullen er nog uitvalbeurten komen en zal de betrouwbaarheid nog niet zijn waar de leverancier deze hebben wil, maar aangezien er straks twee teams actief zijn met de Japanse krachtbron, zal Honda flinke stappen kunnen zetten. Als Red Bull ervoor zorgt dat het de auto weer op haarfijne wijze ontwerpt, dan liggen er wel degelijk een paar overwinningen in het verschiet.

Renault begint eindelijk de aansluiting naar de top te vinden.

De formatie uit Frankrijk weet hoe het is om de allerbeste te zijn in de Formule 1 en dit kunstje hebben ze zeker niet verleerd. Goed, Renault mag ondertussen misschien alweer enkele jaren als fabrieksteam actief zijn in de Formule 1, vooralsnog heeft het de aansluiting met de top niet kunnen vinden. Echter, tel de huidige ontwikkelingen op bij de geschiedenis van het team en het is zeker niet onvoorstelbaar dat Renault binnenkort weer bovenaan staat. Een wereldtitel is wellicht ietwat hooggegrepen, maar het is bijtijds zeker niet onmogelijk. Zeker nu Daniel Ricciardo met Nico Hulkenberg een team zullen vormen, is consistentie bij het team een formaliteit. Daarnaast zijn de twee coureurs niet alleen bijzonder sympathiek, tegelijkertijd zijn ze ongelooflijk hongerig naar succes. Net als het team waarvoor ze uitkomen. Ricciardo wordt komend jaar 30 en teamgenoot Nico, die 32 wordt, is die leeftijd inmiddels alweer even gepasseerd. Daniel heeft al talloze keren op het podium gestaan en heeft zelfs overwinningen op zijn naam, dus voor hem is de eindzege in het klassement het ultieme doelwit dat hij met Renault denkt te kunnen behalen. Hulkenberg smacht nog altijd naar zijn eerste podium in de Formule 1 en heeft zodoende een schijnbaar eenvoudiger doel, maar juist deze prestatie zal de eerste echte stap naar succes worden. Immers, Renault heeft sinds zijn terugkeer nog niet op het podium gestaan. Wanneer de Fransen dit voor elkaar krijgen, kunnen ze doorbouwen op het succes en krijgen we er niet lang daarna mogelijk een vierde team bij dat met regelmaat om podia of zelfs overwinningen kan strijden.

Alfa Romeo Sauber wordt wederom de verrassing van het jaar.

Aan het begin van 2018 was het kersverse Alfa Romeo Sauber nergens te bekennen. Het eerste gedeelte van de kwalificatie konden ze niet ontvluchten en de coureurs leken niet uit de verf te komen. Nu hadden we dat van Ericsson wel enigszins verwacht, maar voor Leclerc hadden we goede hoop. Gelukkig wist het team na enkele wedstrijden alsnog te imponeren. En hoe. Aan het einde van het seizoen was het team ineens een vaste waarde in het middenveld en eindigde met name Leclerc regelmatig in de punten. Zijn vertrek naar Ferrari is echter geen doorn in het oog voor Sauber. Integendeel, het team gaat in 2019 in overdrive. Kimi Raikkonen, die zich van zijn beste kant in jaren laat zien, keert terug naar zijn voormalig werkgever en Leclerc wordt vervangen door een andere veelbelovende Ferrari-pupil: Antonio Giovinazzi. Met Fred Vasseur aan het roer en Ruth Buscombe, een van de meest getalenteerde strategisten in de pitstraat, aan de muur hebben wij logischerwijs hoge verwachtingen voor het team. Sta niet vreemd te kijken als ze Haas straks regelmatig achter zich laten.

Force India zakt verder terug.

Het is geweldig dat de Canadese miljardair Lawrence Stroll en een groep investeerders Force India van een onvermijdelijke dood hebben gered, maar het team dat komend seizoen door het leven zal gaan als Racing Point F1 zal de vorm van afgelopen seizoenen niet vast kunnen houden. Zonde, want het is ongelooflijk wat het voor elkaar heeft gekregen met weinig personeel. Echter, de ambitie om een van de drie beste teams van de paddock te worden zal niet meer dan een droom blijven. Perez begint enigszins af te takelen en de vervanger van Ocon, Lance Stroll, zal zijn talent ook niet kunnen bewijzen bij het team. Dat gezegd hebbende zijn we zeer benieuwd naar hoe de Canadees het zal doen tegenover de bewezen Mexicaan.

McLaren daalt nog harder.

De persoon, die deels verantwoordelijk is voor de limbo-achtige situatie waarin McLaren zich vandaag de dag bevindt, is in 2018 eindelijk tot zijn zinnen gekomen en heeft besloten zijn Formule 1-helm aan de wilgen te hangen. Het vertrek van Alonso gaat in de paddock gepaard met een hoop verdriet en opluchting. Op de korte termijn zal McLaren vooral de eerste van deze emoties gaan voelen. Carlos Sainz Jr. rijdt namelijk niet constant genoeg. Daarbij is hij eigenlijk nog te onervaren om een team dat zich dusdanig diep in de problemen bevindt, uit diezelfde problemen te helpen. We denken dat McLaren binnen enkele jaren wel weer op zijn pootjes belandt, maar in 2019 wordt het een groot drama waaraan ook de bejubelde Lando Norris weinig zal kunnen veranderen. We hopen ten zeerste dat McLaren zijn pupil ditmaal niet opeet, want ook wij hebben van de jonge Brit een hoge pet op.

Williams heeft helemaal niets meer te vertellen.

Net als dit jaar zal Williams in 2019 weinig in te brengen hebben. Goed, de betaalcoureurs zijn met de noorderzon vertrokken, de situatie is voor komend jaar niet veel beter. Natuurlijk is het gaaf dat Robert Kubica zijn terugkeer zal maken in de Formule 1, maar het zal absoluut niet het beloofde sprookjesverhaal worden. Uit de tests is gebleken dat de gehandicapte Pool niet voldoende snelheid heeft. Er werd gezegd dat hij iedere keer bezig was met het afwerken van een bepaald programma – en dat kan – maar helemaal daarvan overtuigd zijn wij allesbehalve. Reken daarbij dat Williams de oliemiljoenen van Kubica, evenals zijn goede PR, zeer kan gebruiken nu Martini is vertrokken, en het klinkt ineens veel minder spannend. Mogelijk kan Mercedes-talent George Russell hier en daar wat punten bijeensprokkelen, maar ook over zijn kwaliteiten hebben we de nodige twijfels. We hopen dat het in Grove gebaseerde team ons het tegendeel kan bewijzen, want het is doodzonde.

De debutanten krijgen het zeer lastig, of vallen zelfs door de mand.

Voor nieuwelingen in de Formule 1 is het zoals gebruikelijk geen eenvoudige taak om direct hun waarde te bewijzen, maar dit jaar lijken zij het lastiger dan ooit te krijgen. Daarover heb je hierboven al enkele dingen kunnen lezen. Bij Sauber is het Antonio Giovinazzi die zich zal moeten bewijzen tegenover de meest koelbloedige F1-coureur aller tijden, Lando Norris valt bij McLaren bepaald niet met zijn neus in de boter en bij Williams is het zo mogelijk een nog groter drama. Bij Toro Rosso keert Daniil Kvyat voor de zoveelste keer terug in de Formule 1 en hierom zal zijn honger groter zijn dan ooit. Wellicht heeft zijn stint als Ferrari-testcoureur hem de rust en kalmte gegeven die hij zo nodig heeft en kan hij zichzelf bewijzen tegenover nieuwkomer Alexander Albon. De halve Brit is pas de tweede Thai in de Formule 1 en dit is slechts een van de vele redenen dat hij deze kans met beide handen aan zal willen grijpen. Het is nog maar de vraag of hij door Red Bull opgegeten en uitgespuugd zal worden of dat hij zijn vaardigheden bij Toro Rosso zal kunnen bewijzen. Als de Honda-motor zoals wij verwachten inderdaad op gang komt, kan het wel eens goed voor hem uitpakken. Makkelijk zal het niet worden.

De reglementswijzigingen veranderen NIETS aan de kwaliteit van het racen.

Wij, of in ieder geval ik, denken dat de nieuwe aero-reglementen voor 2019 weinig tot niets zullen veranderen aan de kwaliteit van het racen. De auto’s zullen er misschien iets anders uitzien dan in de afgelopen twee jaar, op de zondag zal er weinig veranderen. Monaco en enkele andere krappe circuits zullen een optocht blijven, maar op andere banen zal er zoals vanouds keihard geracet kunnen worden. De organisatie is enorm geschrokken van tegenvallende wedstrijden en heeft te snel gehandeld om dit aan te passen, zonder eerst te kijken of het wel écht zo erg is als iedereen op social media roept. Want laten we wel zijn, in 2018 hebben we een aantal geniale wedstrijden gezien, waarbij we tot het laatste eind op het puntje van de stoel zaten. Dat het niets zal veranderen betekent echter niet dat het achteruit zal gaan. En dat is goed, want zoals gezegd was het een prima interessant seizoen. Zijn er wél verbeteringen, dan worden deze uiteraard met open armen ontvangen.

Er gaan iconische circuits van de kalender verdwijnen.

Het speelt al enige tijd, maar het lijkt erop dat we in de toekomst een ernstig aangepaste kalender voor de kiezen zullen krijgen. Met name Interlagos (Brazilië) en Silverstone (Groot-Brittannië) lijken op wankele poten te staan en over hun situatie verwachten we dit jaar weinig goed nieuws te horen. Gelukkig zijn er wel vervangers in beeld. In ieder geval moet de Grand Prix van Vietnam op termijn georganiseerd worden. Daarnaast lijkt een Grand Prix van Nederland steeds realistischer te worden, al denkt ondergetekende dat dit een wedstrijd in de categorie ‘snoozefest‘ zal worden. Liberty Media is daarnaast ook nog hard bezig met het regelen van nieuwe deals in de Verenigde Staten. Voor de fanatiekelingen is dit echter slechts nieuws, want juist die oude circuits hebben een prachtige geschiedenis. In 2019 zelf zal er aan de kalender weinig veranderen. Wie hem bekijken wilt, kan HIER klikken.

Conclusie

Alles in beschouwing genomen wordt het een seizoen om je vingers bij af te likken. Natuurlijk schrijven we over een aantal negatieve aspecten, maar over het algemeen wordt het weer een waar festijn. Een flinke lading debutanten zal zich willen bewijzen en dit zal ongetwijfeld voor het nodige spektakel zorgen. Tegelijkertijd is daar de gevestigde orde die zich zal willen blijven ontwikkelen om de jonge honden in hun stof achter te laten. Dankzij het eeuwige gevecht tussen Ferrari en Mercedes, Red Bull dat een nieuwe motorleverancier heeft, Renault dat nu eindelijk de sprong naar de top zal proberen te wagen en een buitengewoon competitief middenveld, verwachten wij dat 2019 een seizoen zal worden dat we niet snel zullen vergeten.

