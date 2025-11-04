De 5 autoplannen van D66

Het formeren kan beginnen. Wat wil de grootste partij als het gaat om de autoplannen?

Hoe slecht is het voor de autoliefhebber dat D66 de verkiezingen heeft gewonnen? Het ligt er maar net aan hoe je naar de autoplannen van de partij kijkt. Misschien ben je wel juist blij met het opgesomde rijtje hieronder. Want dit zijn de autoplannen van D66, zo deelde de Telegraaf vanmorgen.

1. Rekeningrijden: betalen per kilometer

D66 wil af van de huidige motorrijtuigenbelasting en pleit opnieuw voor rekeningrijden. Volgens de partij is het eerlijker als je betaalt naar gebruik, niet naar bezit. Wie veel rijdt, betaalt meer.

Inwoners in provincies zoals Drenthe of Zeeland zouden een “regio-correctie” krijgen omdat dit gebieden zijn met beperkt openbaar vervoer in vergelijking met de Randstad.

Maar een kabinet moet met één mond spreken. Het formeren gaat vandaag beginnen en het is helemaal geen gegeven dat de andere partijen waar straks een kabinet uitkomt ook zitten te wachten op kilometerheffing. Het laatste woord is nog zeker niet gerept over rekeningrijden. En laten we eerlijk zijn: het is verdorie al 20 jaar een onderwerp in Den Haag dat maar niet van de grond komt. Maar het mag wel op je bingokaart staan, uiteraard.

2. Betaalbare elektrische auto’s

De partij van Rob Jetten wil dat elektrisch rijden bereikbaar blijft voor de gewone Nederlander. Ja goed, “De gewone Nederlander” is verkiezingsretoriek dat zeker in de afgelopen weken zo vaak aan bod kwam dat ik het niet meer kan horen.

Maar wat D66 betreft moeten er wel stappen gezet worden om die Nederlander in een EV te krijgen. Pure aanschaf gaat niet lukken en dus doet de overheid voor Sinterklaas spelen met subsidies en fiscale voordelen voor elektrische auto’s. Ook dit kan weer een interessante clash betekenen met toekomstige kabinetsgenoten: niet iedereen is happig op het verstrekken van subsidie.

3. Meer emissievrije zones

D66 wil dat steden sneller overstappen op schone lucht. Emissievrije zones dus. Gebieden waar alleen uitstootvrije voertuigen welkom zijn moeten volgens de partij verder worden uitgerold. Gemeenten krijgen daarbij hulp van de Rijksoverheid.

Een gevoelig onderwerp voor ondernemers, want dit betekent mogelijk een versnelde overstap naar elektrische bestelwagens. Zeker de kleine ondernemer heeft daar vaak geen budget voor en dan ben je weer op punt twee aangewezen: subsidies. Kortom, ook deze klimaatvriendelijke maatregel gaat de overheid uiteindelijk een hoop geld kosten als het erdoor komt.

Dit is ook een nadeel voor autoliefhebbers die graag met hun benzineauto in een stad komen. De P+R parkeerplekken aan de rand van steden veranderen met deze ontwikkeling in een wekelijkse cars & coffee. Die koffie moet je dan halen in de stad. Met de metro.

4. Autoluwe groene wijken

In de ideale D66-wereld woon je in een groene wijk met veel bomen, weinig auto’s en een tramhalte om de hoek. Snuif je schone lucht op en kunnen kinderen ongestoord over straat rennen. Als ze niet ondersteboven worden gereden door iemand op een fatbike die met 40 km/u door diezelfde straat racet natuurlijk.

De partij wil investeren in autoluwe nieuwbouwwijken waar lopen, fietsen en het openbaar vervoer centraal staan. Auto’s moeten daar plaatsmaken voor groen en speelruimte.

Iedereen die in de stad woont en gewend is een auto te hebben moet maar opzouten. Je oude moeder in een dorpje in Drenthe opzoeken op zondag als inwoner van de binnenstad van Utrecht? Ja zeg, ga het nou niet te moeilijk maken! Kijk maar naar punt 5 zeggen ze dan.

5. Deelauto’s en zelfrijdende voertuigen

D66 ziet deelauto’s als een logische schakel tussen OV en privévervoer. De partij verwacht dat deelmobiliteit een belangrijke rol krijgt in de toekomst. Want jij wonende in een groene wijk mag geen auto voor de deur hebben staan. En dus gebruik je de deelauto als je echt een auto nodig hebt.

Het is duidelijk dat autoliefhebbers met benzine dampende vierwielers weinig te zoeken hebben in die groene wijken. Deelauto, prima voor een kort ritje. Maar als alternatief op autobezit? Ik kan je kokhalsneigingen hier horen!

“Kom, we gaan paffen in de auto”

Tot slot nog een kort, maar duidelijk punt waar ook Michael Nicht niet blij mee zal zijn. D66 wil roken in de auto verbieden wanneer er kinderen meerijden. Een kleine maatregel, maar volgens de partij wel één die de gezondheid van kinderen direct verbetert.

Of al deze plannen haalbaar zijn, is nog maar de vraag. D66 is nu aan zet bij de formatie. De komende maanden heb je in elk geval weer een real life soap om te volgen.