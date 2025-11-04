De 5 autoplannen van D66

Het formeren kan beginnen. Wat wil de grootste partij als het gaat om de autoplannen?
Hoe slecht is het voor de autoliefhebber dat D66 de verkiezingen heeft gewonnen? Het ligt er maar net aan hoe je naar de autoplannen van de partij kijkt. Misschien ben je wel juist blij met het opgesomde rijtje hieronder. Want dit zijn de autoplannen van D66, zo deelde de Telegraaf vanmorgen.
1. Rekeningrijden: betalen per kilometer
D66 wil af van de huidige motorrijtuigenbelasting en pleit opnieuw voor rekeningrijden. Volgens de partij is het eerlijker als je betaalt naar gebruik, niet naar bezit. Wie veel rijdt, betaalt meer.
Inwoners in provincies zoals Drenthe of Zeeland zouden een “regio-correctie” krijgen omdat dit gebieden zijn met beperkt openbaar vervoer in vergelijking met de Randstad.
Maar een kabinet moet met één mond spreken. Het formeren gaat vandaag beginnen en het is helemaal geen gegeven dat de andere partijen waar straks een kabinet uitkomt ook zitten te wachten op kilometerheffing. Het laatste woord is nog zeker niet gerept over rekeningrijden. En laten we eerlijk zijn: het is verdorie al 20 jaar een onderwerp in Den Haag dat maar niet van de grond komt. Maar het mag wel op je bingokaart staan, uiteraard.
2. Betaalbare elektrische auto’s
De partij van Rob Jetten wil dat elektrisch rijden bereikbaar blijft voor de gewone Nederlander. Ja goed, “De gewone Nederlander” is verkiezingsretoriek dat zeker in de afgelopen weken zo vaak aan bod kwam dat ik het niet meer kan horen.
Maar wat D66 betreft moeten er wel stappen gezet worden om die Nederlander in een EV te krijgen. Pure aanschaf gaat niet lukken en dus doet de overheid voor Sinterklaas spelen met subsidies en fiscale voordelen voor elektrische auto’s. Ook dit kan weer een interessante clash betekenen met toekomstige kabinetsgenoten: niet iedereen is happig op het verstrekken van subsidie.
3. Meer emissievrije zones
D66 wil dat steden sneller overstappen op schone lucht. Emissievrije zones dus. Gebieden waar alleen uitstootvrije voertuigen welkom zijn moeten volgens de partij verder worden uitgerold. Gemeenten krijgen daarbij hulp van de Rijksoverheid.
Een gevoelig onderwerp voor ondernemers, want dit betekent mogelijk een versnelde overstap naar elektrische bestelwagens. Zeker de kleine ondernemer heeft daar vaak geen budget voor en dan ben je weer op punt twee aangewezen: subsidies. Kortom, ook deze klimaatvriendelijke maatregel gaat de overheid uiteindelijk een hoop geld kosten als het erdoor komt.
Dit is ook een nadeel voor autoliefhebbers die graag met hun benzineauto in een stad komen. De P+R parkeerplekken aan de rand van steden veranderen met deze ontwikkeling in een wekelijkse cars & coffee. Die koffie moet je dan halen in de stad. Met de metro.
4. Autoluwe groene wijken
In de ideale D66-wereld woon je in een groene wijk met veel bomen, weinig auto’s en een tramhalte om de hoek. Snuif je schone lucht op en kunnen kinderen ongestoord over straat rennen. Als ze niet ondersteboven worden gereden door iemand op een fatbike die met 40 km/u door diezelfde straat racet natuurlijk.
De partij wil investeren in autoluwe nieuwbouwwijken waar lopen, fietsen en het openbaar vervoer centraal staan. Auto’s moeten daar plaatsmaken voor groen en speelruimte.
Iedereen die in de stad woont en gewend is een auto te hebben moet maar opzouten. Je oude moeder in een dorpje in Drenthe opzoeken op zondag als inwoner van de binnenstad van Utrecht? Ja zeg, ga het nou niet te moeilijk maken! Kijk maar naar punt 5 zeggen ze dan.
5. Deelauto’s en zelfrijdende voertuigen
D66 ziet deelauto’s als een logische schakel tussen OV en privévervoer. De partij verwacht dat deelmobiliteit een belangrijke rol krijgt in de toekomst. Want jij wonende in een groene wijk mag geen auto voor de deur hebben staan. En dus gebruik je de deelauto als je echt een auto nodig hebt.
Het is duidelijk dat autoliefhebbers met benzine dampende vierwielers weinig te zoeken hebben in die groene wijken. Deelauto, prima voor een kort ritje. Maar als alternatief op autobezit? Ik kan je kokhalsneigingen hier horen!
“Kom, we gaan paffen in de auto”
Tot slot nog een kort, maar duidelijk punt waar ook Michael Nicht niet blij mee zal zijn. D66 wil roken in de auto verbieden wanneer er kinderen meerijden. Een kleine maatregel, maar volgens de partij wel één die de gezondheid van kinderen direct verbetert.
Of al deze plannen haalbaar zijn, is nog maar de vraag. D66 is nu aan zet bij de formatie. De komende maanden heb je in elk geval weer een real life soap om te volgen.
Reacties
Joris24 zegt
Tsja. Rekeningrijden is niet gek voor mensen die meerdere auto’s hebben. Ik betaal nu 3x MRB terwijl ik maar in 1 auto tegelijk kan rijden. En ik rij maar weinig in de spits. Maar voor mensen die minder keus hebben en toch veel zakelijk onderweg moeten zijn, is het natuurlijk helemaal janken. Niemand staat voor zijn plezier in de file en openbaar vervoer is buiten de grote steden om al snel erg tijdrovend. En voor zaken als klantbezoeken of dienstverlening zul je moeten. Ik kan met de auto naar mijn werk (30 km / 20 minuten) of met de trein, een uur enkele reis incl trip van/naar station. En dat is al bijna de meest optimale route.
Wat autoluwe wijken betreft, dit is echt zo onrealistisch. Ik heb ooit bouwkunde gestudeerd in Delft, daar werd je ook nog doodgegooid met het idee dat een woonwijk maximaal 1,2 parkeerplaatsen moest hebben, en liefst helemaal autoluw was. Dat werkt echt vrijwel nergens. Twee auto’s per woning is gewoon heel realistisch, en als de kids ook nog een auto hebben worden het er zo eens drie. Mensen willen het gemak en de vrijheid van de auto niet opgeven, hooguit in het centrum van een grote stad en daar is geen ruimte voor nieuwe, groene, autoluwe woonwijken.
Waar je ook gaat kijken in ons land, vooral in oudere wijken in grote steden zie je dat het helemaal volgeparkeerd is. Ik heb zelf ook in zo’n wijkje gewoond waar iets meer dan 1 parkeerplaats per woning was, soms was je gewoon 5 minuten aan het lopen om thuis te komen na werktijd. Maar alsnog was de auto veel sneller dan het OV. Dat OV dat in de spits al bomvol zit. Er zal toch geaccepteerd moeten worden dat de auto bij jan modaal praktisch een primaire levensbehoefte is. Ondertussen bezit jan modaal al zeker een halve eeuw een auto en het aantal blijft alleen maar meegroeien met de bevolking, alle autoluwe wijken en investeringen in het OV ten respijt.
Maargoed, een bouwkavel kun je goed verkopen, openbare grond met openbare parkeerplekken komen op het conto van de gemeente en dan wordt het ook gewoon weer een financiëel plaatje. En wat subside op elektrisch rijden betreft, we hebben nu al 20 jaar e-auto’s en nu ook in dezelfde prijsklasse en met langzaamaan eenzelfde rijbereik als brandstofauto’s, laat de markt zichzelf nu maar reguleren.
kilum zegt
Niemand staat voor de lol in de file. Maar als door rekeningrijden gepensioneerde mensen en mensen die vrij zijn die dag even op een ander moment dan tijdens de spits de auto pakken, dan zou die zelfde file wel korter worden.
Johanneke zegt
Ik hoop vooral op een beetje gezond verstand, maar ben bang dat je daarvoor niet in Den Haag moet zijn. Zoals het statiegeld op blikjes, kost een boel geld om te realiseren, doel is minder afval op straat. Realiteit? Ziek veel afval op straat door alle junkies die vuilnisbakken overhoop halen. Nee goh, had je die niet aan kunnen zien komen?
En zo zijn er meer van die voorbeelden van, jezus wat is de uitvoering slecht. Van de zijlijn makkelijk lullen, ik weet het, maar het is het werk van die mensen, het moet gewoon goed.
Johanneke zegt
Of: iedereen legitimeren bij benzinestations voor peuken. Want dat zou voor minder agressie zorgen. 2 weken later: pompmedewerkers klagen over toegenomen agressie van mensen die hun peuken niet meekrijgen ookal zijn ze duidelijk 30+.
Iedereen met een greintje boerenverstand die niet in een spreekwoordelijke ivoren toren leeft had je dat kunnen vertellen toch.
gregorius zegt
Er is al zoiets als de gebruiker die betaalt: accijns op benzine. Maar goed, dat is lastig voor mensen die bij grens wonen. En het komt natuurlijk niet ‘in plaats van’ maar gewoon erbij. MRB (meer voor een EV nu dan een benzine auto) + accijns + rekeningrijden.
Dus dan is rekeningrijden erbij, logisch. Tol-wegen zijn normaal overal op de wereld; het is maar hoe je het invoert.
Maar verder zijn deze plannen natuurlijk allemaal onzin. Het lijkt eerder op een liefdesbaby van Klaver en de SP.
En het gaat ook allemaal niet komen; want die ‘normale’ burgers kunnen geen elektrische auto betalen.
FiXeR zegt
Hoe kom je er bij dat rekeningrijden bovenop de MRB komt? Dat kan ik namelijk nergens terugvinden.